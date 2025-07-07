Bursa toplu taşıma ücretleri 2025: BursaRay ve otobüs ücretleri ne kadar oldu?

Bursa'da toplu taşıma ücretlerine beklenen zam geldi. BURULAŞ tarafından sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamayla duyurulan yeni tarife, 7 Temmuz 2025 Pazartesi itibarıyla geçerli olmaya başladı. Bu zamla birlikte, özellikle toplu taşımayı sık kullanan öğrencilerin ve genel yolcuların bilet fiyatları yeniden belirlendi. Peki BursaRay ve otobüs ücretleri ne kadar? Tam ve öğrenci bileti ne kadar kaç TL oldu?

1 /4 Bursa'da ulaşıma yani zam yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Burulaş tarafından yapılan zamlı tarife, 7 Temmuz itibariyle geçerli oldu. Tarifeye göre, BursaRay, otobüs, tramvay ve özel halk otobüsü hatlarında ücretler yeniden belirlendi.

2 /4 BursaRay ve otobüs ücretleri ne kadar oldu? Yapılan yeni zam ile birlikte 26 lira olan tam bilet fiyatı 35 lira olurken, 6,5 lira olan öğrenci bilet fiyatı ise 8,5 liraya çıktı. BursaRay ve otobüs ücretleri şu şekilde oldu:



3 /4 - Tam bilet ücretleri (tek biniş) BursaRay (1 durak) 8,5 lira, - BursaRay (6-11 durak) 26,5 lira, - BursaRay normal hat 35 lira, - Besleme hatları 31 lira, - Kısa hat otobüsler 33 lira, - Uzun hat otobüsler 44 lira, - Tramvay (T1, T2, T3) 27,5 lira, - Özel ring hatları 26,5 lira.