



BİRKAÇ SAAT DAHA SÜREBİLİR

OpenAI'in status.openai.com adresinde yer alan bilgilere göre, API ve ChatGPT'de yaşanan problemler ile ilgili güncellemelerin devam ettiği bildirildi. Yapılan güncellemelerde,

'Şu anda API'de iyileşme görüyoruz. Listelenen tüm hizmetlerde tam iyileşme birkaç saat daha sürebilir. İlerleme kaydedildikçe güncellemeler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.



