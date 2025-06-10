OpenAI tarafından geliştirilen ve dünya genelinde en çok kullanılan yapay zeka araçlarından biri olan ChatGPT'de erişim sorunları devam ediyor. Kullanıcılar ChatGPT'deki problemleri yakından takip ederken, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? gibi soruların yanıtını da merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklamada bulunan OpenAI, problemlere yönelik güncellemelerin devam ettiğini ve API ve ChatGPT genelinde iyileşmenin sürdüğünü belirtti. Ayrıca kesintiler ile ilgili gelişmeler anlık olarak kullanıcılarla paylaşılıyor.
ChatGPT'deki erişim sorunları hakkında yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Geliştirici OpenAI son olarak kesintiler ile ilgili düzelmelerin gözlemlendiğini ve gerekli güncellemelerin devam ettiğini bildirdi. ChatGPT kullanıcıları yaşanan problemler hakkındaki bilgileri anlık olarak status.openai.com adresinden takip edebilirken, yapılan son resmi açıklamada sorunların tamamen çözümlenmesinin birkaç saat daha süreceği belirtildi.
OPENAI'DAN YENİ AÇIKLAMA
OpenAI resmi X hesabından yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi;
ChatGPT ve API genelinde yüksek hata oranları ve gecikme gözlemliyoruz. Mühendislerimiz temel nedeni belirlediler ve sorunu çözmek için mümkün olduğunca hızlı çalışıyorlar. Güncellemeler için durum sayfamıza bakın: status.openai.com
BİRKAÇ SAAT DAHA SÜREBİLİR
OpenAI'in status.openai.com adresinde yer alan bilgilere göre, API ve ChatGPT'de yaşanan problemler ile ilgili güncellemelerin devam ettiği bildirildi. Yapılan güncellemelerde,
'Şu anda API'de iyileşme görüyoruz. Listelenen tüm hizmetlerde tam iyileşme birkaç saat daha sürebilir. İlerleme kaydedildikçe güncellemeler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
CHATGPT AÇILMIYORSA HANGİ ADIMLAR İZLENEBİLİR?
ChatGPT kullanıcıları hata mesajları ya da sayfa yanıt problemleri yaşması durumunda, şu adımları deneyebilir;
-Sayfayı yenile
-Tarayıcı önbelleğini temizle
-Farklı bir tarayıcı veya cihaz dene
-ChatGPT sistem durumu sayfasını kontrol et — (Buradan olası sunucu problemleri görülebiliyor)