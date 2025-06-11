ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR, NASIL OLUŞUR?





Çilek Dolunayı, Eski Çiftçi Takvimi'nde de yer alır. Çilek ayı olarak adlandırılan bu gün Haziran ayında çilek hasadının gerçekleşmesinden geliyor. Pembe ay olmasının sebebi de ayın bazı evreleri pembe renkte görülebiliyor. Aylar eskiden isimlerini mevsimlerden alırdı. Mayıs ayındaki çiçek dolunayının ilkbahardaki bol miktardaki çiçekten alması gibi.

Çlek dolunayı genellikle yaz mevsiminin habercisidir. Çilekler toplanır.