"Çilek Dolunayı" olarak da bilinen ay, 18 yıl sonra İstanbul'da pembe renge büründü. O anlar gökyüzünde eşsiz görüntüler oluşturdu. Peki, Çilek dolunayı nedir, nasıl oluşur? Çilek dolunayının özellikleri hakkında bilgiler haberimizde.
2025 yılı Çilek Dolunayı, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi. Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy mevkiinde de görüntülendi.
ÇİLEK DOLUNAYI NE ZAMAN?
Çilek Dolunayı 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 03.44'te gerçekleşti.
ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR, NASIL OLUŞUR?
Çilek Dolunayı, Eski Çiftçi Takvimi'nde de yer alır. Çilek ayı olarak adlandırılan bu gün Haziran ayında çilek hasadının gerçekleşmesinden geliyor. Pembe ay olmasının sebebi de ayın bazı evreleri pembe renkte görülebiliyor. Aylar eskiden isimlerini mevsimlerden alırdı. Mayıs ayındaki çiçek dolunayının ilkbahardaki bol miktardaki çiçekten alması gibi.
Çlek dolunayı genellikle yaz mevsiminin habercisidir. Çilekler toplanır.
Eski takvimlerde baharın bitişini, yazın gelişini müjdeleyen "Çilek Dolunayı" 18 yıl aradan sonra İstanbul semalarında görsel şölen oluşturdu. İstanbul Boğazı ve şehrin pek çok noktasında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.
2025 yılı Çilek Dolunayı, Türkiye'de sabaha karşı saat 04.30 sıralarında görüntülendi.
Pembe ve kehribar rengiyle seyredenleri mest eden Çilek Dolunayı, Beşiktaş Ortaköy sahilinde eşsiz görüntüler oluşturdu.