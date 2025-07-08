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Çocuğum hangi okula gidecek? Adrese dayalı okul sorgulama sistemi

Çocuğum hangi okula gidecek? Adrese dayalı okul sorgulama sistemi

14:088/07/2025, Tuesday
G: 8/07/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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<p>Adrese dayalı okul sorgulama ekranı</p>
Adrese dayalı okul sorgulama ekranı

Velilerin en çok merak ettiği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile kolaylaşıyor. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, velilere büyük kolaylık sağlıyor. Çocuğunuzun hangi okula yerleştiğini öğrenmek için "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını artık e-Okul üzerinden hızlıca bulabilirsiniz. Veliler, bu uygulama sayesinde çocuklarının gideceği okulu öğrenebiliyor. Peki, adresi dayalı okul ne zaman belli olur?

Adrese dayalı okul sorgulama sistemi ile velilerin merakı son buluyor. Velilerin her yıl merakla beklediği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile büyük kolaylık sağlıyor. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, çocuklarının hangi okula yerleşeceğini öğrenmek isteyen velilerin imdadına yetişiyor. Veliler artık "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını, ikamet adreslerine göre belirlenen otomatik yerleştirme sistemi sayesinde e-Okul üzerinden saniyeler içinde öğrenebiliyor. Bu sistem, hem kayıt sürecini hızlandırıyor hem de velilere büyük bir rahatlık sunuyor. Peki MEB e Okul adresi dayalı okul ne zaman belli olur?

ADRESE DAYALI OKUL KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çocuğunuzun hangi okula gideceği, yani adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya ortaokula yerleşeceği, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından genellikle ağustos ayında açıklanır.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.


E Devlet İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama ekranı için tıklayın



İKAMET ADRESİNE GÖRE OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Veliler, e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak çocuklarının ikamet adresine göre hangi ilkokula kayıt hakkı kazandığını öğrenebiliyor. Sistem, öğrencinin bulunduğu mahalle ve nüfus kayıt bilgilerine göre en yakın okulu otomatik olarak gösteriyor.

Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.

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