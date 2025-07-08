Adrese dayalı okul sorgulama sistemi ile velilerin merakı son buluyor. Velilerin her yıl merakla beklediği konulardan biri olan adrese dayalı okul sorgulama süreci, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Kayıt Sorgulama Sistemi ile büyük kolaylık sağlıyor. İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yapılacak kayıtlar için bu sistem, çocuklarının hangi okula yerleşeceğini öğrenmek isteyen velilerin imdadına yetişiyor. Veliler artık "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun cevabını, ikamet adreslerine göre belirlenen otomatik yerleştirme sistemi sayesinde e-Okul üzerinden saniyeler içinde öğrenebiliyor. Bu sistem, hem kayıt sürecini hızlandırıyor hem de velilere büyük bir rahatlık sunuyor. Peki MEB e Okul adresi dayalı okul ne zaman belli olur?