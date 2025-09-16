Çocuk Gelişimi bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmek için KPSS’ye girerler. Çocuk Gelişimi lisans mezunlarının atamaları, KPSS B Grubu kapsamında P3 puanıyla yapılır. P3 puanı yalnızca çift yıllarda yapılan KPSS Lisans oturumunda alınır ve geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu süre içinde adaylar Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hastanelere ve ilgili kamu kurumlarına açılan kadrolara başvuru yapabilir.
Çocuk gelişimi mezunları nasıl atanır?
Lisans mezunu Çocuk Gelişimciler için atama, çift yıllarda yapılan KPSS B grubu sınavı ile gerçekleşir.
Bu sınavda yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri çözülür.
Hesaplanan puan türü: KPSS P3.
Bu puan ile Sağlık Bakanlığı tarafından açılan “Çocuk Gelişimci” kadrolarına başvuru yapılabilir.
KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür; net sayınıza göre puan hesaplanır.
Çocuk Gelişimci kadrosu için sadece lisans mezunu olmak yeterlidir.
Bu atama için formasyon veya Denver testi şartı aranmaz.
Atama dönemlerinde yaş şartı ve diğer koşullar, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzlarında ilan edilir.
Çocuk Gelişimi lisans mezunları, KPSS P3 puanı ile kamu hastanelerinde “Çocuk Gelişimci” unvanıyla atanabilmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sınav puanınızı yüksek tutmak ve tercih kılavuzlarını yakından takip etmektir.
Çocuk gelişimi mezunları nereye atanır?
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlarda çocuk gelişimi unvanıyla atama yapılır. Atama yapılacak kurumlar ise devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri ile il sağlık müdürlüklerine bağlı birimlere atama yapılır.
KPSS P3 puanı nasıl hesaplanır?
Genel Yetenek + Genel Kültür testleri 4 yanlış = 1 doğruyu götürür.
Çocuk gelişimi tercihleri nasıl yapılır?
KPSS sonrası ÖSYM tercih kılavuzu yayılanır. Çocuk gelişimi kadroları listelenir. Atama, puan üstünlüğüne göre yapılır.
Lisans Çocuk Gelişimi Öğretmenlik Atama Branş ve AGS Oturum Bilgileri
Lisans çocuk gelişimi mezunlarının atanabileceği iki öğretmenlik alanı bulunur. Bunlar; lise çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğidir.
Öğretmenlik atamasında günümüz koşullarında yaş şartı yoktur.
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği için Akademiye Giriş Sınavı oturumuna girilmesi gereklidir. Buna göre alınan yeterli puan ve kontenjan dahilinde belirli süre akademide eğitime tabi tutulmaktadırlar. Okul öncesi öğretmenliği için Akademiye Giriş Sınavı oturumu ve okul öncesi öabt oturumlarına girilmesi gereklidir.
Bu branş içinde yine yeterli puan ve kontenjan dahilinde akademi de belirli süre eğitime tabi olunmaktadır. Okul öncesi öğretmenliği için eski sistemde KPSS genel kültür- genel yetenek, eğitim bilimleri ve okul öncesi öabt oturumlarına girilmesi gerekiyordu.