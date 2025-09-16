Bu puan ile Sağlık Bakanlığı tarafından açılan “Çocuk Gelişimci” kadrolarına başvuru yapılabilir.

KPSS’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür; net sayınıza göre puan hesaplanır.

Çocuk Gelişimci kadrosu için sadece lisans mezunu olmak yeterlidir.

Bu atama için formasyon veya Denver testi şartı aranmaz.

Atama dönemlerinde yaş şartı ve diğer koşullar, ÖSYM’nin yayımladığı tercih kılavuzlarında ilan edilir.

Çocuk Gelişimi lisans mezunları, KPSS P3 puanı ile kamu hastanelerinde “Çocuk Gelişimci” unvanıyla atanabilmektedir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sınav puanınızı yüksek tutmak ve tercih kılavuzlarını yakından takip etmektir.