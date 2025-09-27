Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 27 Eylül 2025 son depremler listesi

“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 27 Eylül 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 27 Eylül son depremler.

SON DAKİKA SON DEPREMLER 27 EYLÜL 2025

2025-09-27 12:29:14 39.10056 28.21944 5.55 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 12:19:43 39.17472 28.21972 6.88 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 12:15:08 37.47083 40.33639 6.99 ML 1.5 Mazıdağı (Mardin) 2025-09-27 12:11:08 38.29028 38.10917 6.95 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 2025-09-27 10:51:49 39.18083 28.21167 6.6 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 09:49:26 39.145 28.20611 7.01 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 09:43:19 38.47833 37.31806 7.02 ML 2.0 Darende (Malatya) 2025-09-27 09:22:25 39.18417 28.16806 6.51 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 09:01:41 39.07056 28.21639 7.0 ML 1.4 Gördes (Manisa) 2025-09-27 08:46:57 38.60722 36.28389 13.3 ML 1.7 Pınarbaşı (Kayseri) 2025-09-27 08:32:38 39.255 28.17083 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 08:12:47 39.19167 28.17583 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 08:03:56 39.15361 28.20083 7.17 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 07:44:29 39.17222 28.21333 10.22 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 06:42:32 37.4475 37.08333 6.73 ML 1.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-09-27 06:29:15 39.24111 28.99444 9.47 ML 1.7 Simav (Kütahya) 2025-09-27 06:13:17 38.14194 38.57333 7.0 ML 1.0 Battalgazi (Malatya) 2025-09-27 06:09:51 39.19194 28.2275 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 05:55:38 39.17944 28.1875 11.46 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 05:34:25 39.20639 28.20833 4.77 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-27 05:24:45 39.20611 28.14722 11.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.