Son dakika deprem haberleriyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Vatandaşlar ise bulundukları bölgede deprem olup olmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da bugün deprem oldu mu? İşte 31 Ekim 2025 Cuma gününe ait son depremler listesi.
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, 10 Ekim Cuma günü saat 07.20’ye kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.8 arasında değişen birçok sarsıntı meydana geldi. 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.
31 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-10 10:07:37 39.23917 28.98667 10.79 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-10-10 08:37:52 38.68944 42.95556 7.0 ML 2.7 Van Gölü - [11.93 km] Adilcevaz (Bitlis)
2025-10-10 07:54:01 39.22389 28.1175 11.73 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 07:19:58 38.65806 43.81306 7.0 ML 2.6 İpekyolu (Van)
2025-10-10 05:52:30 38.24 27.29667 11.88 ML 2.8 Torbalı (İzmir)
2025-10-10 05:35:27 39.20917 28.16722 10.36 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-10 05:26:44 39.25639 28.93389 7.66 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-10-10 03:25:59 39.84167 29.27194 7.0 ML 2.6 Keles (Bursa
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.