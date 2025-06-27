Karayolları Trafik Kanunu ile trafik cezaları artırılıyor. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren teklif Meclis'e geldi. 36 maddeden oluşan düzenleme kapsamlı reformları içeriyor. Yaptırımları artan cezalardan biri dışarda yüksek sesle müzik dinlemek. Peki, son ses müzik açan, etrafını rahatsız edenlere ne kadar ceza kesilecek? Kaç TL?

1 /2 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Yüksek sesle müzik dinlemek"maddesinin yaptırımı arttı. Yeni düzenlemeye göre sokakta yüksek sesle müzik dinleyenler ne kadar ceza ödeyecek?