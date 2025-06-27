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Dışarıda gürültülü müzik dinleme cezası arttı! Son ses müzik açanlara ağır cezalar geliyor

Dışarıda gürültülü müzik dinleme cezası arttı! Son ses müzik açanlara ağır cezalar geliyor

Tuğba Güner
13:4027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Karayolları Trafik Kanunu ile trafik cezaları artırılıyor. Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren teklif Meclis'e geldi. 36 maddeden oluşan düzenleme kapsamlı reformları içeriyor. Yaptırımları artan cezalardan biri dışarda yüksek sesle müzik dinlemek. Peki, son ses müzik açan, etrafını rahatsız edenlere ne kadar ceza kesilecek? Kaç TL?

 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Yüksek sesle müzik dinlemek"maddesinin yaptırımı arttı. Yeni düzenlemeye göre sokakta yüksek sesle müzik dinleyenler ne kadar ceza ödeyecek?

Sokakta yüksek sesle müzik dinleyenler ne kadar ceza ödeyecek?


Sokakta yüksek sesle müzik dinleyenler 152 bin TL ceza ödeyecek.

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