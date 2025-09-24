DÖVİZ KURU FİYATLARI BUGÜN - 24 EYLÜL || Dolar, euro, sterlin döviz kuru ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasa döviz kuru fiyatları güncel durum nedir?

24 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz sektörü büyük bir dikkatle izleniyor. Dolar, euro ve diğer kurlarla ilgili en yeni bilgileri, “1 dolar kaç TL?”, “1 euro kaç TL?” ,"dolar, euro ve sterlin kaç TL’ye ulaştı, hangi fiyatlarla el değiştiriyor?", "dolar, euro ve sterlin kaç lira oldu" gibi merak edilen soruların cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz.