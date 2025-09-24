DÖVİZ KURU FİYATLARI BUGÜN - 24 EYLÜL || Dolar, euro, sterlin döviz kuru ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasa döviz kuru fiyatları güncel durum nedir?

Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar dolar kaç TL, ne kadar sorusunu araştırıyor. 24 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin güne yükselişle başladı. Dolar alış fiyatı güne 41,4400 TL'den başlarken euro alış fiyatı ise 48,8364 TL üzerinden işlem görüyor. Peki dolar kaç TL, ne kadar? 1 dolar ne kadar? 100 dolar kaç tl? 24 Eylül 2025 euro, dolar, sterlin kaç TL oldu detayları haberimizde!
24 Eylül 2025 Çarşamba günü döviz sektörü büyük bir dikkatle izleniyor. Dolar, euro ve diğer kurlarla ilgili en yeni bilgileri, “1 dolar kaç TL?”, “1 euro kaç TL?” ,"dolar, euro ve sterlin kaç TL’ye ulaştı, hangi fiyatlarla el değiştiriyor?", "dolar, euro ve sterlin kaç lira oldu" gibi merak edilen soruların cevabına haberimizde ulaşabilirsiniz.
24 EYLÜL 2025 EURO, DOLAR, STERLİN KAÇ TL?
24 Eylül 2025 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları döviz kuru saat 09.00 itibariyle şu şekilde:
24 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin türk lirası alış ve satış karşılıkları şu şekilde:
Dolar alış-41,4624 TL
Dolar satış-41,4656 TL
Euro alış-48,8364 TL
Euro satış-48,8544 TL
İngiliz Sterlini alış-55,9401 TL
İngiliz Sterlini satış-55,9483 TL
100 dolar ne kadar, kaç TL?
100 dolar toplamda 4.144,50 Türk lirasına eşittir.
1 dolar ne kadar, kaç TL?
1 dolar kaç lira sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 Amerikan Doları 41,4450 TL'den alış, 41,4484 TL'den satış işlemi görmektedir.
100 euro ne kadar, kaç TL?
100 euro toplamda 4.890,32 Türk Lirasına eşittir.
1 euro ne kadar, kaç TL?
1 euro kaç TL sorusu araştırılıyor. 24 Eylül 2025 saat 09.00 itibariyle 1 euro (€) 48,9032 TL'den alış, 48,9185 TL'den satış işlemi görmektedir.