Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 personel alımı yapıyor. DSİ alım için başvurular 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi gözler başvuru sonuç ekranında. Peki, DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DSİ 1389 personel alımı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
Kuruma ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacak. İlanda DSİ personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bilgi yer almadı. DSİ 1389 işçi alımı sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.
DSİ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA KURA İLE ALIM YAPILACAK?
Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacaklar doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın.) belirlenecek. Alım yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, asıl sayısının 4 katı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.
DSİ PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARA SINAV İLE ALIM OLACAK?
Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü ve Forklift Operatörü kadrosuna atanacaklar meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutularak belirlenecek.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup; yazılı,sözlü, sözlü/uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
Sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asıl, alım yapılacak kadro sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.
Sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.