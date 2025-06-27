Dünyanın yaşam maliyeti en düşük şehirleri belli oldu. FinanceBuzz tarafından yapılan araştırma, dünya genelinde yaşam masraflarının en az olduğu şehirleri ortaya koydu. Hazırlanan liste, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
Avrupa’dan Asya’ya, Latin Amerika’dan Okyanusya’ya kadar birçok kentin yer aldığı araştırmada, Türkiye’den de bir şehir kendine yer buldu. Uygun kira bedelleri, düşük ulaşım ve gıda masrafları gibi kriterlere göre hazırlanan çalışmada, Türkiye’yi temsil eden şehir dikkat çekici bir sıralamada yer aldı.
Listede Güney Avrupa'dan sürpriz bir şehir zirveye yerleşirken; Meksika, Filipinler, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerden de birçok kent, uygun yaşam koşullarıyla öne çıktı.
Türkiye’den listeye giren şehir ise yeme-içme giderlerinin uygunluğu, toplu taşıma alternatifleri ve görece düşük yaşam maliyetleriyle dikkat çekti. Bu durum, hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini artırırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
İŞTE DÜNYANIN EN UCUZ ŞEHİRLERİ LİSTESİ
15-Valencia – İspanya
14-Split – Hırvatistan
13-Bangkok – Tayland
12-Oaxaca City – Meksika
11-Mumbai – Hindistan
10-Mexico City – Meksika
9-Medellin – Kolombiya
8-Kuala Lumpur – Malezya
7- İstanbul – Türkiye
6- Heraklion – Yunanistan
5- Hanoi – Vietnam
4- Hamilton – Yeni Zelanda
3- Cebu – Filipinler
2- Cape Town – Güney Afrika
1- Bari-İtalya