E DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI 2025: TC kimlik numarası ile 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi, hafta sonunda vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. 15 Kasım 2025 itibarıyla tüm başvuru sahiplerine açılan ekranda yoğunluk yaşanırken, projeye katılmak isteyenler süreçle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen dev sosyal konut hamlesinde başvurular 19 Aralık’a kadar devam edecek. Peki TOKİ başvurusu nasıl yapılır, ödeme koşulları neler?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde yeni gün itibarıyla başvuru ekranı tüm vatandaşlara açıldı. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü yoğun talep gören sistemde başvuru işlemleri 19 Aralık’a kadar sürecek. Projeye dahil olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım da başvuru ve ödeme altyapılarını tamamladı. Peki başvuru süreci nasıl işliyor?
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI HERKESE AÇILDI!
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım 2025 itibarıyla başlamıştı. Başvuru süreci bugün (15 Kasım 2025 Cumartesi) itibarıyla herkes için başladı.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı ise şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889.
İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865.
Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."