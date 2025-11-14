E DEVLET TOKİ BAŞVURUSU 2025: TC kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu tarihleri 2025: TCKN son rakamı 0,2,4,6,8 olanlar için TOKİ evleri 500 bin sosyal konut projesi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım 2025 itibarıyla başladı. Başvuru süreci, belirli günlerde T.C. kimlik numarasının son rakamına göre yapılabiliyor. Vatandaşlar, kimlik numaralarına göre hangi gün başvuru yapabileceklerini araştırıyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım’da başladı. Başvurular ilk beş gün boyunca kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Peki, T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar hangi gün başvuru yapacak? İşte, TOKİ başvuru günleri takvimi...
TC KİMLİK NUMARASININ SON NUMARASINA GÖRE TOKİ BAŞVURU GÜNLERİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin tarihindeki en büyük konut projelerinden biri olan Yüz Yılın Konut Projesi için başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınacak.
Başvuru takvimi şöyle sıralandı:
10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
11 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "2" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
12 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "4" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
13 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
14 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacaktır.
TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Vatandaşlar, başvurularını T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. ve T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden yapabilecek. Sistemin yönlendirdiği IBAN numarasına EFT, havale veya ATM yoluyla ödeme yapılması gerekiyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
İL VE İLÇE BAZINDA KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.
Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.
İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.
Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.