e-OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ 2025: MEB e-Okul ne zaman kapanacak? Not ve devamsızlık girişi sona erdi mi?





e-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sonuna yaklaşırken, e-Okul kapanış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin sisteme not ve devamsızlık girişini karne dağıtım tarihinden birkaç gün önce sonlandırıyor. Bu yıl için e-Okul sistemi kapanış tarihi 20 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihe kadar öğretmenler sisteme veri girişi yapabilecek, öğrenciler ve veliler ise bu süreç boyunca not, devamsızlık ve belge bilgilerine ulaşabilecek.







