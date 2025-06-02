e-OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ 2025: MEB e-Okul ne zaman kapanacak? Not ve devamsızlık girişi sona erdi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), yaz tatili öncesinde öğrenciler ve velilerin en çok ziyaret ettiği sistemlerden biri olmaya devam ediyor. Peki, e-Okul VBS ne zaman kapanıyor? Not ve devamsızlık bilgileri ne zaman son kez güncelleniyor? İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılına dair e-Okul detayları…
e-OKUL VBS SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin sonuna yaklaşırken, e-Okul kapanış tarihi öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin sisteme not ve devamsızlık girişini karne dağıtım tarihinden birkaç gün önce sonlandırıyor. Bu yıl için e-Okul sistemi kapanış tarihi 20 Haziran 2025 Cuma olarak belirlendi. Bu tarihe kadar öğretmenler sisteme veri girişi yapabilecek, öğrenciler ve veliler ise bu süreç boyunca not, devamsızlık ve belge bilgilerine ulaşabilecek.
e-OKUL VBS’YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi girişi oldukça kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Sistem üzerinden öğrencilerin not ortalamaları, devamsızlık bilgileri ve takdir-teşekkür belgesi durumu görüntülenebiliyor.
İşte adım adım e-Okul girişi:
1. Resmi siteye giriş yapın:
Tarayıcınızdan https://eokul.meb.gov.tr adresine gidin.
2. Giriş tipini seçin:
Ana sayfada “Öğrenci Girişi” veya “Veli Girişi” seçeneklerinden size uygun olanı tıklayın.
3. Kimlik bilgilerinizi girin:
T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasını doğru şekilde yazın. Veliler, öğrenciye ait bilgileri kullanmalıdır.
4. Güvenlik kodunu girin:
Ekranda yer alan güvenlik doğrulamasını eksiksiz bir şekilde doldurun.
5. Giriş butonuna tıklayın:
Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra “Giriş” tuşuna basarak sisteme erişim sağlayabilirsiniz.
NOT VE DEVAMSIZLIK GİRİŞİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
2025 yılı için e-Okul sistemine not ve devamsızlık girişleri 20 Haziran Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra öğretmenler tarafından herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Bu nedenle öğrencilerin karne bilgileri bu tarihten önce sistemdeki güncel veriler üzerinden oluşturulacak.
e-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
e-Okul sistemi üzerinden erişilebilecek başlıca bilgiler şunlardır:
- Sınav notları ve ortalamalar
- Devamsızlık durumu
- Davranış notları
- Takdir, teşekkür, onur belgeleri
- Haftalık ders programı
- Sınav tarihleri ve okul duyuruları