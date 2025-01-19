EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Kamuya engelli personel alımı tercihleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. EKPSS alımları kadro branş dağılımı ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte 2025 lisans, önlisans, ortaöğretim ve ilkokul mezunlarının tercihleri arasında gösterilecek kadrolar.
Kamuya binlerce engelli personel alımı yapılıyor. 16 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak’ta sona erecek. EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
2025 EKPSS alımları kadro branş dağılımı açıklandı. Peki engelli personel alımı hangi branşta olacak? EKPSS engelli alımı yapacak kurum ve kadrolar.
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TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar
TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar için tıklayın