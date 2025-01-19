Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme kılavuzu 2025 kadro branş dağılımı

EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme kılavuzu 2025 kadro branş dağılımı

16:0819/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>2025-EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU</p>
2025-EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

EKPSS tercih sonuçlarıyla birlikte, kamuya alımı yapılacak 1830 engelli vatandaş belli olacak. Kamuya engelli personel alımı tercihleri 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek. EKPSS alımları kadro branş dağılımı ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte 2025 lisans, önlisans, ortaöğretim ve ilkokul mezunlarının tercihleri arasında gösterilecek kadrolar.

Kamuya binlerce engelli personel alımı yapılıyor. 16 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih işlemleri 27 Ocak’ta sona erecek. EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.


2025 EKPSS alımları kadro branş dağılımı açıklandı. Peki engelli personel alımı hangi branşta olacak? EKPSS engelli alımı yapacak kurum ve kadrolar.

EKPSS nitelik kodları 2025 için tıklayın


TABLO-1.İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-2.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-3.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar

TABLO-4.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar için tıklayın

#EKPSS alımları
#EKPSS alımı kadro dağılımı
#ÖSYM ekpss tercih kılavuzu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKPSS kura ile engelli kamu personeli yerleştirme kılavuzu 2025 kadro branş dağılımı