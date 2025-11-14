ÖSYM sınav takvimini yayınladı. 2026 yılında uygulanacak olan EKPSS sınavın hangi gün yapılacağı da netleşti. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. İşte EKPSS 2026 başvuru ve sonuç tarihi.

1 /5 ÖSYM tarafından 2026 EKPSS takvimi açıklandı. Binlerce adayın merakla beklediği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına dair tarihler belli oldu. Peki EKPSS başvurular hangi gün başlayacak, geç başvuru süreci ne zaman? İşte 2026 EKPSS sınav tarihi.

2 /5 EKPSS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN? 2026 EKPSS için başvurular 4-24 Şubat tarihleri arasında alınacak. Kuraya başvurular için ise 28 Nisan 13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

3 /5 EKPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN? EKPSS geç başvurular 3-4 Mart 2026, kuraya başvurular için geç başvuru günü ise 3-4 Haziran 2026 olarak açıklandı.

4 /5 2026 EKPSS NE ZAMAN? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ise 19 Nisan 2026’da yapılacak. EKPSS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından 14 Mayıs 2026 tarihinde erişe açılacak.