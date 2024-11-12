Emekli maaş zam oranı güncellendi: En düşük emekli aylığı için yeni tahmin! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Memur ve emeklilerin maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlar, enflasyon ve toplu sözleşme oranlarına göre belirleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine altı aylık enflasyon oranına göre zam yapılırken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Son dönemde, bu zamlara ek olarak "refah payı" uygulaması da devreye alınmış, ayrıca en düşük emekli aylığı ara zamlarla yükseltilmişti. Bu düzenlemelerle maaşlar enflasyona karşı desteklenirken, özellikle düşük maaş alan emekliler için ek iyileştirmeler sağlanmaya devam ediyor.