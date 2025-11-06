EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ekim ayı verisinin 2,69 açıklanması durumunda, 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 10,40 hesaplanacak.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,40 zammı hak etmiş olacak.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.