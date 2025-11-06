EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memurların gözü enflasyon rakamlarında. 2026 yılına adım atılmadan önce, 4 aylık enflasyon farkı ve Ocak zammı hesaplamaları gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK’in Ekim ayı verilerini açıklamasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli olacak.
Ekonomik veriler açıklandıkça maaş artışlarına ilişkin beklentiler de şekilleniyor. 2026 yılı öncesinde milyonlarca memur ve emekli, 4 aylık enflasyon farkının açıklanmasını bekliyor. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon oranıyla birlikte fark netleşecek, Ocak zammı da bu verilere göre belirlenecek.
2026 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ
Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri her yıl iki dönem toplu sözleşme zammı alıyor. Buna ek olarak, enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen oranı aşması durumunda fark da maaşlara yansıtılıyor. 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık dönemi) oluşacak 6 aylık enflasyon oranı, 2026 Ocak ayında uygulanacak maaş artışını belirleyecek. Bu nedenle ilk dört aylık veriler, zammın yönünü şimdiden ortaya koyuyor. 4 aylık enflasyon verisi yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verileriyle belli olacak.
4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak verilere göre, ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da belli olacak.
Ekonomistlerin beklentilerinin ortalamasına göre enflasyonun ekim ayında yüzde 2,69 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.
Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında enflasyon 2,69 olarak açıklanırsa, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,14 olacak.
SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ALACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ekim ayı verisinin 2,69 açıklanması durumunda, 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 10,40 hesaplanacak.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,40 zammı hak etmiş olacak.
Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayı için açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.