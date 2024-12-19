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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI 2025: 12.500, 13.000, 14.000, 15.000 emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak?

13:0319/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zamları için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli, maaşlarına yansıyacak artış oranını merakla bekliyor. Enflasyon oranlarının belirleyici olacağı zamlarda, özellikle en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı dikkatle takip ediliyor. Geçtiğimiz zam döneminde en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Ocak ayında yapılacak artışlarla birlikte 12.500 TL, 12.600 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL seviyesindeki maaşların ne kadar artacağı hesaplanmaya başlandı. Peki, 2025 yılı Ocak zammı sonrası emekli maaşları hangi seviyelere ulaşacak? Yeni maaş tablosu nasıl şekillenecek? İşte tüm detaylar…

2025 yılı yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merakla bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, yeni maaşlarının ne kadar olacağını öğrenmek için hesaplamalara odaklanmış durumda. En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL başta olmak üzere, 12.600 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL seviyesindeki maaşlara yapılacak zam oranlarının yansımaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde enflasyon oranları ve refah payı düzenlemeleri, emekli maaş artışlarında belirleyici olmuştu. Ocak ayında açıklanacak zam oranlarıyla birlikte maaş tablosunun yeniden şekillenmesi bekleniyor. İşte, 2025 yılı için hesaplanan emekli maaş tablosu ve zam detayları…

5 Aylık Emekli Zammı Belirlendi

Açıklanan enflasyon verileri, 2025 Ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışları için ipuçlarını ortaya koydu.

5 aylık enflasyon oranına göre, emeklilere yüzde 14,57, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10,40 zam yapılması öngörülüyor.

En Düşük Emekli Maaşı Kaç TL Olacak?

Temmuz ayında yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlenmişti. Bu rakamın ocak ayında yapılacak artışla birlikte 14.000 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeler için ortak bir bütçe çalışması yürütüyor.

12.500 TL ve Üzeri Maaş Alanların Yeni Maaşları

5 aylık enflasyon oranı olan yüzde 14,57 zam dikkate alındığında, farklı maaş gruplarındaki emeklilerin ocak ayında alacağı tahmini yeni maaşlar şöyle olacak:

12.500 TL: 14.321 TL

12.600 TL: 14.436 TL

13.000 TL: 14.894 TL

13.500 TL: 15.467 TL

15.000 TL: 17.186 TL

15.500 TL: 17.758 TL

16.000 TL: 18.331 TL

18.000 TL: 20.623 TL

19.000 TL: 21.768 TL

20.000 TL: 22.914 TL

24.000 TL: 27.497 TL

25.000 TL: 28.643 TL

26.000 TL: 29.788 TL

30.000 TL: 34.371 TL

Emekli Zammı Ne Zaman Kesinleşecek?

Ocak ayında yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle kesinleşecek. Net zam oranı, bu tarihten sonra duyurulacak ve maaşlara yansıtılacak. Emekliler şimdiden yeni maaşlarına odaklanmış durumda.

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