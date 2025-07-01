EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ SON DAKİKA 2025! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için kritik haftaya girildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı kesinleşecek. Şu ana kadar açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olarak hesaplandı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak nihai veride.
Emekliye ne kadar zam yapılacak? Milyonlarca SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklisi bu sorunun cevabını bekliyor. Temmuz ayı maaş zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 15,10 olurken, zam oranını belirleyecek son parça olan Haziran ayı TÜFE verisi 3 Temmuz'da açıklanacak. Nihai oranın belirlenmesiyle birlikte en düşük emekli maaşı da yeniden şekillenecek.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılının ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu verilere göre ilk 5 aylık enflasyon toplamı yaklaşık %15,09 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran daha da artacak ve memur ile emeklilerin zam oranı kesinleşecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Memur ve emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre güncelleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, 6 aylık enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle Haziran ayı enflasyonu, memur ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışta belirleyici rol oynuyor.
TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Bu beklentiye göre Haziran ayı enflasyonu %1,61 civarında açıklanabilir. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamı %16.95 olacak.
BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşı zammında 6 aylık enflasyon farkı toplamı belirleyici oluyor. Buna göre; 6 aylık enflasyon toplamı eğer %16.95 olarak gelirse, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %16.95 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti.
Haziran enflasyonu eğer beklentiye göre açıklanırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 921 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.
MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLUR?
Memur maaşı zammında ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşmede belirlenen %5 zam ilave edilecek.
Haziran ayı enflasyonunun %1,61 olarak açıklanması halinde oluşacak enflasyon farkı %10.33 olacak.
%10.33 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen %5 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam %15.85 kümülatif zam meydana gelecek.