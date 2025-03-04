Garanti Bankası

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuluyor. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilir.

Halkbank

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK'lı emeklilere 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi söz konusu. Maaş tutarlarına göre promosyon ödemeleri şöyle:

10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL

Ziraat Bankası

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

QNB

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü!

Emekli maaşını Bankamızdan alan QNB Emekli kredi kartı sahipleri, market ve eczane harcamalarında yılda 1200 TL'ye varan indirimlerden faydalanabilir.