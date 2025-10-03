Yeni Şafak
EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK 3 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ!: Emekli maaşı zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

12:193/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Eylül ayı enflasyon verileri, ocak ayında yapılacak emekli maaşı artışı için ipucu verdi. TÜİK tarafından açıklanan son oranlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon farkı belli oldu. Maaş zam oranı ekim, kasım ve aralık verileriyle netleşecek olsa da, şimdiden emeklilerin alacağı zammın hangi aralıkta olacağına dair tahminler güç kazandı.

Milyonlarca emeklinin beklediği eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK’in duyurduğu rakamlarla birlikte, 2026 Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranında yeni tablo ortaya çıktı. Yılın ilk dokuz aylık dönemine dair rakamlar netleşirken, kalan üç ayın sonuçlarıyla birlikte kesin artış oranı belirlenecek. Bu gelişme, emeklilerin maaş artış beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık enflasyon farkı netleşti. TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi ile birlikte 3 aylık zam oranı kesinleşmiş oldu. Temmuz ayı 2,06, Ağustos ayı 2,04 ve Eylül ayı enflasyonu 3,23 olurken SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı 7,50 olarak hesaplandı

ENFLASYON BEKLENTİNİ ÜZERİNDE AÇIKLANDI

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %25 ile %30 aralığında belirlerken, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti %28.5 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre eylül ayı enflasyon beklentisi 2,47 olurken, yıl sonu için öngörüler %30,09 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından aylık 3,23 olarak açıklanan enflasyon verisi beklentilerin üzerinde geldi. 

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %25 ile %30 aralığında belirlerken, Orta Vadeli Program’da yıl sonu için beklenti %28.5 oldu. Hafta başında AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Buna göre eylül ayı enflasyon beklentisi 2,47 olurken, yıl sonu için öngörüler %30,09 olarak gerçekleşti.

