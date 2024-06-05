SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ile memur maaşları için belirleyici olan Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu verilerle birlikte emekli ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur zammı ile birlikte Temmuz ayında üç düzenleme yapılacak. Peki, memura ve emekliye zam ne kadar olacak? İşte toplu sözleşme zammı dahil SGK emekli maaşı ve memur maaşları için zam hesaplama tablosu...

1 / 11 Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla emekli ve memur zammı büyük ölçüde netleşti. Nihai emekli maaşı ve memur zammı için sadece bir veri kaldı. Temmuz ayında 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri artacak. Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar artacak? İşte emekli maaşı ve memur maaş zammı hesaplama tablosu...

2 / 11 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

3 / 11 5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 22,72 Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Bununla beraber 5 aylık enflasyon rakamı da yüzde 22,72 olarak hesaplandı.

4 / 11 5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU 5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72 Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

5 / 11 EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 1 VERİ KALDI Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile nihai emekli ve memur zammı belli olacak. TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

6 / 11 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 25,86 Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

7 / 11 Yine buradan esasla yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.

8 / 11 6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04

9 / 11 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 2 FORMÜL 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve bu rakamlara göre refah payı masaya yatırılacak. Bunların dışında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

10 / 11 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,86'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12500-13000 TL civarında belirlenecek.