1. Taban Maaş Düzenlemesi Geliyor

Mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşlara yapılan zamların bazı emeklilere "sıfır zam" anlamına gelmesi, taban maaşın yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi.

Taban maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca refah payı eklenmesi halinde bu rakamların daha da artabileceği ifade ediliyor.