Milyonlarca emekli ve memurun maaş artışları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını, memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ile birlikte toplam artışı belirleyecek. Zam oranlarının yanı sıra taban maaş düzenlemesi ve refah payı gibi ek düzenlemelerin de devreye girmesi bekleniyor. Bu adımlar, en düşük maaşları artırarak emekliler ve memurlar için daha yüksek gelir sağlayacak. Son düzenlemeler ve maaş artış oranları, TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından netleşecek.
Emekli ve memurların maaş artış oranları, Ocak 2024’te 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyonu, 5 aylık enflasyon oranını yüzde 14,57 olarak belirledi. Artık tüm gözler, Aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Aralık verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ve memurların alacağı enflasyon farkı kesinleşecek. Ocak ayında ayrıca taban maaş düzenlemesi ve refah payı gibi ek adımların da devreye girmesi bekleniyor. Bu düzenlemeler, milyonların gelirini artıracak önemli bir rol oynayacak.
5 Aylık Enflasyon Oranları Açıklandı
Kasım ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon oranları belli oldu. Yılın son ayında açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı da kesinleşecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyesinde.
Ekonomistlerin tahminleri de bu beklentiyi destekliyor ve yıl sonu enflasyonunun %44-46 bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %15-17 arasında bir enflasyon zammı,
Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme gereği %11-13 aralığında bir artış yapılması bekleniyor.
Ocak Zammı için Kritik Tarih: 3 Ocak
3 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisiyle, emeklilerin ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranları kesinleşecek. Bunun yanı sıra, Ocak ayında maaş artışlarıyla ilgili üç önemli düzenleme yapılması bekleniyor:
1. Taban Maaş Düzenlemesi Geliyor
Mevcut durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 12.500 TL olarak uygulanıyor. Ancak kök maaşlara yapılan zamların bazı emeklilere "sıfır zam" anlamına gelmesi, taban maaşın yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi.
Taban maaşın 14.000 TL ile 15.000 TL arasında belirlenmesi bekleniyor. Ayrıca refah payı eklenmesi halinde bu rakamların daha da artabileceği ifade ediliyor.
2. Zam Oranlarında Eşitlik Sağlanabilir
Geçmişte farklı gruplar arasındaki zam oranı eşitsizlikleri giderilmişti. Benzer bir düzenlemenin Ocak ayında da yapılması gündemde.
Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranlarının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden düşük olması, zam oranlarının eşitlenmesine yönelik bir adımı beraberinde getirebilir.
3. Refah Payı Düzenlemesi Gündemde
Son yıllarda emekli ve memur maaşlarına yapılan enflasyon zamlarına ek olarak refah payı düzenlemesi de hayata geçirildi. Bu yıl da refah payının maaş artışlarına eklenmesi bekleniyor.
Taban Maaş ve Refah Payında Beklentiler Yüksek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon artışına paralel olarak taban maaşların artırılması gerektiğini belirtti. Refah payı eklenmesi durumunda taban maaşın 15.000 TL seviyelerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
2024 Maaş Artış Senaryoları
3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileri, maaş zam oranlarını belirleyecek. Aralık enflasyonu senaryolarına göre beklenen zam oranları ve taban maaş rakamları şöyle:
Aralık Enflasyonu %1.5:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %16.29
Taban maaş: 14.536 TL
Aralık Enflasyonu %1.67:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %16.48
Taban maaş: 14.560 TL
Aralık Enflasyonu %2:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %16.86
Taban maaş: 14.608 TL
Aralık Enflasyonu %2.5:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %17.43
Taban maaş: 14.679 TL
Aralık Enflasyonu %3:
SSK ve Bağ-Kur zammı: %18
Taban maaş: 14.750 TL
Refah Payı Eklenmesi Durumu:
Taban maaş: 15.000 TL
Ocak Zamları Milyonların Gelirini Etkileyecek
Ocak ayında yapılacak maaş düzenlemeleri, emekli ve memurların gelir seviyesini doğrudan etkileyecek. Taban maaş düzenlemesi, zam oranlarının eşitlenmesi ve refah payı eklenmesi gibi uygulamalarla alım gücünün artırılması hedefleniyor.