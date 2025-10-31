EMEKLİYE 4 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: 4 Aylık emekli zammı enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Emeklilerin 2026 yılı maaş zammına ilişkin beklentiler giderek artıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaşlarına zam yapılan emekliler, yılın ikinci yarısına ait enflasyon farkının ne kadar olacağını merak ediyor. 2025’in ilk altı aylık verilerinin ardından gözler, ekim, kasım ve aralık enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, 4 aylık emekli zammı enflasyon farkı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 Ocak dönemi tahmini emekli maaşı artış oranları…

1 /5 Emekli maaşlarında 2026 Ocak dönemi için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, dört aylık enflasyon farkının maaşlara nasıl yansıyacağını araştırıyor. 2025 yılının ikinci yarısında açıklanacak TÜİK verileri, yeni dönem zammının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Uzmanlara göre, enflasyonun seyri 2026 yılının ilk çeyreğinde emeklilerin alım gücünü doğrudan etkileyecek. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ne kadar, Ocak 2026 zammı yüzde kaç olacak?

2 /5 EMEKLİ ZAMMI 3 AYLIK FARK NE KDAR ÇIKMIŞTI? 4 AYLIK FARK BELLİ OLDU MU? SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zam farkı %7.5 oldu. Emekli zammı 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da Ekim ayı enflasyonu açıklandıktan sonra hesaplanacak.

3 /5 ENFLASYONDA BEKLENTİ NE? Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.

4 /5 Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.