Emekliye memura refah payı dahil 6.3 puanlık artış! 16.881 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya formüller sıralandı

SSK VE BAĞ-KUR’DA %10.14, MEMUR EMEKLİLERİNDE %16.44

Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28.5 olacağı öngörülüyor. Yılın ilk yarısında yüzde 16.67’lik enflasyon gerçekleşmişti. Buna göre ikinci yarıda öngörülen oran yüzde 10.14 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026’da %10.14 zam alacağı anlamına geliyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 zam, enflasyon farkıyla birlikte %16.44’e çıkacak. Böylece memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.3 puan daha yüksek zam alacak.