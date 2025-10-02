Emekliye memura refah payı dahil 6.3 puanlık artış! 16.881 TL maaş alan SSK, BAĞ-KUR'luya formüller sıralandı

2026 yılına sayılı günler kala emeklilerin gündeminde Ocak zammı var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon tahmini yüzde 16,44 seviyesine çıkarken, refah payı beklentisi de masadaki yerini koruyor. Peki, emekli maaşları ne kadar artacak, refah payı verilecek mi?
Milyonlarca emeklinin merak ettiği Ocak zammı için geri sayım başladı. Tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını yüzde 16,44 oranında artırılmış görecek. Refah payı düzenlemesinin eklenip eklenmeyeceği ise merak konusu. İşte, emekli zammında son gelişmeler…
17 MİLYON EMEKLİNİN ZAM BEKLENTİSİ
Yaklaşık 17 milyon emeklinin Ocak 2026 maaş zammı için hesaplamalar netleşmeye başladı. Enflasyon tahminleri ve toplu sözleşme hükümleri, SSK-Bağ-Kur ile memur emeklileri arasındaki farkı ortaya koydu. Son verilere göre Ocak ayında memur emeklileri ile diğer emekliler arasında 6.3 puanlık zam farkı oluşacak.
SSK VE BAĞ-KUR’DA %10.14, MEMUR EMEKLİLERİNDE %16.44
Orta Vadeli Program’da 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28.5 olacağı öngörülüyor. Yılın ilk yarısında yüzde 16.67’lik enflasyon gerçekleşmişti. Buna göre ikinci yarıda öngörülen oran yüzde 10.14 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026’da %10.14 zam alacağı anlamına geliyor. Memur emeklilerinde ise toplu sözleşme ile belirlenen yüzde 11 zam, enflasyon farkıyla birlikte %16.44’e çıkacak. Böylece memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 6.3 puan daha yüksek zam alacak.
REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Ortaya çıkan fark, refah payı uygulamasını yeniden gündeme getirdi. Geçmişte de uygulanan refah payı ile zam oranları eşitlenmişti. Ocak 2023’te emeklilere verilen zam refah payıyla birlikte yüzde 30’a çıkarılmış, aynı yıl Temmuz ayında tüm emeklilere yüzde 25 zam yapılmıştı.
SON YILLARDAKİ UYGULAMALAR
Son bir yılda tablo tersine döndü. Temmuz 2024, Ocak 2025 ve Temmuz 2025 dönemlerinde refah payı eklenmedi. Bu süreçte SSK ve Bağ-Kur emeklileri, memur emeklilerinden daha yüksek zam almıştı. Örneğin; Temmuz 2024’te fark 5.42 puan, Ocak 2025’te 4.21 puan, Temmuz 2025’te ise 1.1 puan olarak gerçekleşmişti.
İKİ FORMÜL MASADA
Refah payı için iki formül öne çıkıyor:
Birinci formül: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı refah payı ile memur emeklilerinin seviyesine çıkarılacak. Bu da OVP tahminine göre 6.3 puanlık ek refah payı anlamına geliyor.
İkinci formül: Her iki gruba da refah payı verilmesi. Bu durumda zam oranı yüzde 16.44’ün üzerine çıkabilecek.
YASAL DÜZENLEME BEKLENİYOR
Refah payı kararı alınırsa Ocak ayında yasa çıkarılacak ve aynı ay maaşlara yansıtılacak. Emeklilerin gözü şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı’nın vereceği kararda.