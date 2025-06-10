Haziran ayının gelmesiyle birlikte bankalar, emekli müşterilerini cezbetmek için promosyon yarışına girdi. Emekli maaşını taşıyanlara özel olarak sunulan promosyonlar güncellenirken, bazı bankalar ek avantaj ve fırsatlarla kampanyalarını daha cazip hale getirdi. 3 yıl taahhüt karşılığında ödenen bu tutarlar, emeklinin maaş aralığına göre farklılık gösteriyor. Peki, 2025 Haziran ayı itibarıyla en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel promosyon teklifleri…

1 /13 Emekliler dikkat! Haziran ayında bankaların emekli promosyon tutarlarında rekabet kızıştı. Artan hayat pahalılığı ve maaş zammı beklentisiyle birlikte, milyonlarca emekli maaşını taşıyarak ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bankalar da bu fırsatı kaçırmak istemeyerek promosyon kampanyalarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar ödüyor, en cazip teklif hangisi? İşte banka banka güncel promosyon tutarları…

2 /13 TEB EMEKLİ PROMOSYONU 2025 0-10.000 TL'ye 5.000 TL, 10.000-15.000 TL'ye 8.000 TL, 15.000 TL ve 20.000 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

3 /13 ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 0-9.999 TL'ye 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon verilecek.

4 /13 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

5 /13 ING EMEKLİ PROMOSYONU 2025 0 TL - 9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000 - 14.999 TL'ye10.000 TL 15.000 - 19.999 TL'ye 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL promosyon veriliyor.

6 /13 AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 ​0 - 9.999 TL'ye ​5.000 TL​, ​​10.000 TL - 14.999 TL'ye 8.000 TL​, ​15.000 TL - 19.999 TL'ye 10.000 TL​, ​20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

7 /13 ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon veriliyor.

8 /13 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 10.000 TL - 14.999,99 TL'ye, 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL'ye, 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon veriliyor.

9 /13 QNB EMEKLİ PROMOSYONU 2025 Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon veriliyor.

10 /13 YAPIKREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 2025 0 - 9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000 TL'ye, 14.999 TL, 15.000 TL 'ye 19.999 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.

11 /13 ZİRAATBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan vatandaşlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.

12 /13 İŞBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2025 0 TL - 9.999 TL'ye, 6.250 TL 10.000 - 14.999 TL'ye, 10.000 TL 15.000 - 19.999 TL'ye, 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL ödeme yapılıyor.