Emekliye son dakika müjdesi geldi: EYT, SSK, Bağ-Kur'luya tarih netleşti! Haziran ayı maaş ve ikramiye ödemeleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında alınan kararları açıklayan Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatıracağız" dedi. Emeklilerin merak ettiği diğer husus ise maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen kritik kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak yapıldı ve 2 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihi açıkladı.
SSK- BAĞ KUR VE EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiye ödemesinin ayrıntılarını X hesabından paylaştı. Işıkhan'ın paylaşımı şöyle;
"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak." açıklamasında bulundu.
Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
İKRAMİYE ÖDEMESİ NE KADAR OLACAK?
İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.
SGK, bu Ramazan Bayramı'nda 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.
Bu rakamla birlikte uygulamanın başladığı 2018'den bugüne kadar SGK tarafından toplam 166,2 milyar lira ikramiye ödenmiş oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi.
Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.