Emekliye Temmuz 2025'te ilavesiz zam tablosu açıklandı! Refah payı hariç 16.646 TL taban maaş! 14.469, 16.000, 18.500 TL maaş alanlar...

Peki, 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur emeklisi, TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık fark ile tahminen ne kadar yeni emekli maaşı alacak?

TAHMİNİ YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLANDI

TÜİK tarafından açıklanan 2025 Temmuz ayı verisi ile birlikte yeni emekli zammı netleşmeye başladı. Bu doğrultuda 5 aylık veri ile tahmini yeni emekli maaşı hesaplanıyor.