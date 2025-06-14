Emekliye Temmuz 2025'te ilavesiz zam tablosu açıklandı! Refah payı hariç 16.646 TL taban maaş! 14.469, 16.000, 18.500 TL maaş alanlar...

Temmuz ayında milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mayıs aylarını kapsayan beş aylık enflasyon verisini yüzde 15,1 olarak açıkladı. Gözler şimdi haziran ayı verisine çevrilmiş durumda. Özellikle 14.469 TL ve üzeri maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranları hesaplanmaya başlandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında alacakları zammı merakla bekliyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte zam oranı şekillenmeye başlarken, gözler Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Özellikle 14.469 TL ve üstünde maaş alanlar için yapılacak artış merak konusu. Peki, Temmuz’da emekli maaşları ne kadar artacak?
Ocak ayından bu yana açıklanan TÜİK enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammına ilişkin ipuçları da netleşmeye başladı. En düşük maaş olan 14.469 TL üzerindeki ödemeleri alan milyonlarca emekli, “Ne kadar zam alacağım?” sorusunu sormaya başladı. Gözler haziran verisinde, ama ilk hesaplamalar şimdiden hazır!
Memur ve emekli zammı yılda 2 kere yapılıyor. Bu aylar ocak ve temmuz. Hem memur hem de emekli maaşının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları kritik rol üstleniyor. TÜİK tarafından ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı. Temmuz ayı emekli zammının hesaplanmasında sadece haziran ayı verisi kaldı. Bu nedenle pek çok SSK ile Bağ-Kur emeklisi son kalan veriyi merak etmeye başladı.
Öte yandan yeni emekli zammının ne kadar olacağını merak eden pek çok SSK ve Bağ-Kur emeklisi, '2025 Temmuz ayı emekli zammı ne kadar yapılacak?' ve '2025 Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar olacak?' gibi çeşitli soruları araştırmaya başladı. Emekli maaşı için yapılacak yeni zam, 2025 Temmuz ayında belli olacak. Bunun yanı sıra TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon rakamları ile tahmini SSK ile Bağ-Kur emeklisinin yeni maaşı hesaplanabiliyor.
Peki, TÜİK tarafından açıklanan rakamlar ne durumda?
TÜİK ORANLARI AÇIKLADI
TÜİK ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. İşte açıklanan rakamlar şu şekilde;
Ocak ayı aylık enflasyon farkı yüzde 5,03.
Şubat ayı enflasyon farkı yüzde 2,27.
Mart ayı enflasyon farkı yüzde 2,46.
Nisan ayı enflasyon farkı yüzde 3,00.
Mayıs ayı enflasyon farkı 1,53.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, toplu sözleşme sonrası duyurulan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,29 oldu. Bunun neticesinde 5 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur'lunun alacağı yeni emekli zammı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıklanan veriler neticesinde şimdiden yüzde 15,10'luk zam farklı oluştu. Ancak emekli zammının netleşmesi için haziran ayı verisi de gerekli.
Peki, 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur emeklisi, TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık fark ile tahminen ne kadar yeni emekli maaşı alacak?
TAHMİNİ YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLANDI
TÜİK tarafından açıklanan 2025 Temmuz ayı verisi ile birlikte yeni emekli zammı netleşmeye başladı. Bu doğrultuda 5 aylık veri ile tahmini yeni emekli maaşı hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık veri ile tahmini emekli maaşı şu şekilde;
Mevcut Maaş: 14.469 TL. Yeni Maaş: 16.646 TL.
Mevcut Maaş: 15.000 TL. Yeni Maaş: 17.265 TL.
Mevcut Maaş: 15.500 TL. Yeni Maaş: 17.991 TL.
Mevcut Maaş: 16.000 TL. Yeni Maaş: 18.717 TL.
Mevcut Maaş: 16.500 TL. Yeni Maaş: 19.443 TL.
Mevcut Maaş: 17.000 TL. Yeni Maaş: 20.169 TL.
Mevcut Maaş: 17.500 TL. Yeni Maaş: 20.895 TL.
Mevcut Maaş: 18.000 TL. Yeni Maaş: 21.621 TL.
Mevcut Maaş: 18.500 TL. Yeni Maaş: 22.347 TL.
Mevcut Maaş: 19.000 TL. Yeni Maaş: 23.073 TL.
Mevcut Maaş: 20.000 TL. Yeni Maaş: 23.936 TL.
Mevcut Maaş: 21.000 TL. Yeni Maaş: 25.271 TL.
Mevcut Maaş: 22.000 TL. Yeni Maaş: 26.606 TL.