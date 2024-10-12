Emekliye yeni maaş sistemi geliyor! Şartlar yeniden düzenlenecek: 1999 sonrası ve öncesi SGK girişi olanlar...

Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni emeklilik sistemi, mevcut düzende önemli değişiklikler öngörüyor. Özellikle, sadece ödenen prim günlerinin değil, aynı zamanda çalışma günlerinin de emekli maaşını artıracak bir yapının getirilmesi planlanıyor. Bu düzenleme, daha fazla prim ödemesi ve çalışma süresine sahip olanların daha yüksek maaş alabilmelerini sağlayacak. Ayrıca, emekli maaşı sistemindeki "kök maaş" ve "taban maaş" ayrımının da kaldırılması hedefleniyor. Bu değişiklik, maaş hesaplama sürecini sadeleştirerek daha adil bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

1 /12 Emeklilik sistemi yeniden düzenleniyor. Yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni düzenlemeyle birlikte, emekli maaşları hesaplama kriterlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Özellikle prim gün sayısı ve çalışma süresi maaş tutarını doğrudan etkileyecek. Aynı zamanda, mevcut sistemdeki kök ve taban maaş ayrımının kaldırılması planlanıyor. Peki, yeni emeklilik sisteminden kimler faydalanabilecek? İşte merak edilen düzenlemeye dair tüm detaylar...

2 /12 Çok Prime Yüksek Emekli Maaşı Emeklilik sistemi, bu yıl içinde yeni düzenlemelerle yeniden yapılandırılacak. Hazırlanan yeni paketle birlikte, sadece ödenen primler değil, çalışma gün sayısı da emekli maaşı tutarını artıracak.

3 /12 Kök ve taban maaş ayrımı kaldırılarak, çalışan emeklilere ikinci maaş imkanı getirilecek. Ayrıca, yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olacaklar için yeni emeklilik şartları uygulanacak.

4 /12 Yeni Emeklilik Sistemi Paketi Meclis Gündeminde Orta Vadeli Program ile gündeme gelen yeni emeklilik sistemi paketinin bu yıl içerisinde TBMM’ye sunulması bekleniyor.

5 /12 Paket kapsamında hem maaş bağlama sisteminde yenilikler yapılacak hem de emeklilik şartları yeniden düzenlenecek. Ayrıca, bütçe görüşmelerinin ardından Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de devreye alınacak.

6 /12 'Emekliliği Değil Çalışmayı Teşvik Eden' Sistem Uzun zamandır tartışılan emekli maaş bağlama sistemi ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Orta Vadeli Program’da yer alan yeni sistem, emekliliği değil çalışmayı teşvik edecek şekilde tasarlandı.

7 /12 Prim ödeme gün sayısı, emekli maaşına doğrudan etki edecek ve daha fazla çalışanlar, daha yüksek maaş alabilecek. Bu sayede, asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin maaş düşüşü endişesi de ortadan kalkacak.

8 /12 Kök ve Taban Maaş Ayrımı Kalkıyor Mevcut sistemde uygulanan üçlü aylık bağlama yönteminin de değişmesi bekleniyor. Üç farklı dönem için farklı katsayılarla hesaplanan maaşlar, yeni düzenleme ile tek bir formül ile belirlenecek.

9 /12 Prim gün sayısı, emekli maaşı üzerinde etkili olacak ve çok prim günü olanlar, daha yüksek maaş alacak. Böylece, 3600 gün ile emekli olan ile 9000 gün ile emekli olanlar arasındaki maaş farkı yeniden açılacak. Yeni dönemde kök ve taban maaş ayrımı ortadan kalkacak.

10 /12 Sigortalılar İçin Yeni Şartlar Geliyor Pakette, bundan sonra sigortalı olacaklar için yeni emeklilik şartlarının da belirlenmesi öngörülüyor. Özellikle ilk kez sigortalı olacak gençler için emeklilik yaşı kadınlar için 60, erkekler için 65 olarak belirlenebilir.

11 /12 Yasa yürürlüğe girdikten sonra sigortalı olanlar, bu yeni düzenlemelere tabi olacak. Bu düzenlemelerle sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesinin sağlanması amaçlanıyor.