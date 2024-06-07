EMEKLİYE YENİ ZAM TABLOSU: 5 aylık veri netleşti! 10.000 - 13.000 - 15.000 TL alan emeklinin Temmuz maaşı...

2024 Temmuz ayında yapılacak emekli zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayının başlamasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz maaş zammı için beklediği açıklamalara odaklandı. Son veriye sadece birkaç hafta kala, memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, kaç TL artacağı ve ne zaman açıklanacağı soruları yoğun ilgi görüyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılan hesaplamalar, Haziran enflasyonunun eklenmesiyle son şeklini alacak. Emekli zam oranı ile ilgili ilk tahminler, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İşte emekliye yeni maaş tablosu

1 / 14 Emekli maaşı ne kadar olacak? Bu soru, Temmuz-Aralık dönemi için merakla bekleniyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur ve emekli zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Bu noktada, "Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır?" soruları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Temmuz zammının 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra refah payı ile artması bekleniyor. Öte yandan, emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara geçecek. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

2 / 14 MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

3 / 14 Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

4 / 14 Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

5 / 14 5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU? 5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

6 / 14 TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

7 / 14 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

8 / 14 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ? Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

9 / 14 Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani enflasyonun yüzde 26 bandında olması bekleniyor.

10 / 14 Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

11 / 14 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 2 FORMÜL GÜNDEMDE! 6 aylık enflasyon 3 Temmuz'da belli olacak. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre refah payı masaya yatırılacak.

12 / 14 Bunun yanı sıra 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yeni düzenleme bekleniyor.

13 / 14 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 25,86 oranına göre hesaplama yapıldığında en düşük emekli maaşının 12500-13000 TL civarında olması bekleniyor.