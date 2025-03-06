AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları bu ivmesini şubatta da sürdürdü. Ocakta gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 20,2 artarak 238 bin 938'e ulaşırken, şubat satışları ise yüzde 7 yükselişle 232 bin 756 olarak gerçekleşti.





İlk iki ay birlikte ele alındığında gayrimenkul satışlarının yüzde 13,2 artarak 471 bin 694'e çıktığı görüldü. Bu veri tüm zamanların en yüksek ocak-şubat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-şubat dönemleri göz önünde bulundurulduğunda bundan önceki en yüksek satış adedi 2023'te 419 bin 894 şeklindeydi. 2020'nin ilk 2 ayında ise 418 bin 414 adet gayrimenkul satılmıştı.