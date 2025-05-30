Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde sona yaklaşılıyor. 1 Mart’ta başlayan 2025 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son tarih için geri sayım başladı. Türkiye’de konut, iş yeri, arsa veya arazi sahibi olan herkesin yıllık olarak ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi, 2025 yılında da iki taksit halinde tahsil ediliyor. Peki, Emlak vergisi 1. taksiti bitti mi, ne zaman bitiyor? Emlak vergisi ne kadar ve nasıl ödenir? İşte emlak vergisi ödeme tarihleri 2025...

1 /5 Emlak vergisinden son günler... Tarih yaklaştıkça vergi borcuna dair aramalar da sıklaşıyor. Konut, arsa, işyeri sahipleri vergi borcunun son ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor. Şu sıra sıkça yöneltilen soruların başında "Emlak vergisi son gün ne zaman" geliyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

2 /5 Emlak vergisi ödemesinde son gün ne zaman?

Mart ayında başlayan emlak vergisinin ilk taksitleri için son tarih 31 Mayıs. Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde tahsil ediliyor. İlk taksit mart-mayıs döneminde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Vergi oranları ise taşınmazın türüne göre farklılık gösteriyor. Mesken, iş yeri, arsa ya da arazi gibi taşınmazlar için ayrı oranlar uygulanıyor.

3 /5 Emlak vergisi nasıl ödenir?

Vatandaşlar ödemelerini belediyelerin veznelerinden yapabilecekleri gibi, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirebiliyor.

Emlak vergisi ödeme ekranı

4 /5 Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinin ikinci taksiti ise 1 Kasım 2025'te başlayacak ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar ödenebilecek.