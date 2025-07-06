Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 2025 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü personel atamalarının tamamlandığını açıkladı. EGM atama sonuçları ile Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin yeni görev yerlerine atandığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin yeni görev yerlerine atandığı bildirildi. Demirtaş, ataması gerçekleşen personele yeni görevlerinde başarı dileyerek hayırlı olmasını temenni etti.
Emniyet teşkilatında görev yapan üst düzey personelin atamalarının tamamlanmasıyla, kurumun yeni dönemde görev dağılımı ve yapılanması netlik kazanmış oldu. Yeni atamalarla birlikte güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklaması, kurumun çalışma disiplinine ve personel yönetimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.