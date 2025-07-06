Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2025 atamaları yapıldı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2025 atamaları yapıldı mı?

09:286/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, 2025 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü personel atamalarının tamamlandığını açıkladı. EGM atama sonuçları ile Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin yeni görev yerlerine atandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin yeni görev yerlerine atandığı bildirildi. Demirtaş, ataması gerçekleşen personele yeni görevlerinde başarı dileyerek hayırlı olmasını temenni etti.

Emniyet teşkilatında görev yapan üst düzey personelin atamalarının tamamlanmasıyla, kurumun yeni dönemde görev dağılımı ve yapılanması netlik kazanmış oldu. Yeni atamalarla birlikte güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklaması, kurumun çalışma disiplinine ve personel yönetimine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

EGM ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

#Emniyet Genel Müdürlüğü
#EGM
#EGM atama sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı