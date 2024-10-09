Türkiye'nin savunma sanayisinde hızla yükselen bir güç olarak konumunu pekiştirdiği bilinen bir gerçek. ABD merkezli Center for a New American Security (CNAS) tarafından yapılan bir çalışmada, dünyanın en çok SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç eden ülkeleri sıralandı ve Türkiye bu listede önemli bir konuma yerleşti. Çalışmaya göre Türkiye, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka gibi yerli üretim SİHA'larıyla uluslararası alanda büyük talep gördü ve en büyük SİHA tedarikçisi olarak öne çıktı.