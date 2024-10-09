ABD merkezli Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nin (CNAS) yayınlamış olduğu son raporla birlikte SİHA ihracatında zirvede olan ülkeler belli oldu. 2021 yılı itibariyle Türkiye, askeri insansız hava araçlarının en büyük küresel tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı. İşte En çok SİHA satan ülkeler listesi.
Türkiye'nin savunma sanayisinde hızla yükselen bir güç olarak konumunu pekiştirdiği bilinen bir gerçek. ABD merkezli Center for a New American Security (CNAS) tarafından yapılan bir çalışmada, dünyanın en çok SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç eden ülkeleri sıralandı ve Türkiye bu listede önemli bir konuma yerleşti. Çalışmaya göre Türkiye, özellikle Bayraktar TB2 ve Anka gibi yerli üretim SİHA'larıyla uluslararası alanda büyük talep gördü ve en büyük SİHA tedarikçisi olarak öne çıktı.
Türkiye’nin SİHA ihracatındaki başarısının arkasında, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2’nin Ukrayna, Azerbaycan, Polonya, Katar ve birçok Afrika ülkesi gibi farklı bölgelere satışlarının yanı sıra, SİHA’ların sahada gösterdiği yüksek performans etkili oldu. Ayrıca, Türkiye'nin bu alandaki diplomatik ilişkilerini de aktif bir şekilde kullanması, ihracat rakamlarını artırmada önemli bir faktör oldu.
CNAS (Center for a New American Security) gibi saygın bir kuruluşun Türkiye'yi en büyük SİHA tedarikçisi olarak göstermesi, ülkemizin savunma sanayisindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Bu durum, hem Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselişini hem de Türk savunma sanayisinin dünya çapında rekabet gücünü ortaya koyuyor. CNAS araştırması 1995 ile Eylül 2023 arasında küresel çapta 633 SİHA'nın satıldığını tespit ederek en büyük SİHA tedarikçisi olan ülkeleri listeledi.
İŞTE EN FAZLA SİHA ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELER
1- TÜRKİYE: 47
2-ÇİN: 34
3- ABD: 12
3- İRAN: 8
4- İSRAİL: 6
5- GÜNEY AFRİKA: 3
6- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 3
7- BELARUS:1
8- RUSYA:1