Geleceği parlak olan meslekler açıklandı. En yüksek maaşı alan meslekler genellikle uzmanlık gerektiren ve sürekli gelişen sektörlerde yer almaktadır. İşte geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri.
Önü açık meslekler, teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren alanlarda yer almaktadır. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, sürdürülebilir enerji gibi alanlar, önümüzdeki yıllarda hızlı büyüme potansiyeli olan meslekleri barındırmaktadır. Bu alanlarda uzmanlaşmak, kariyerinizi ilerletmek için önemli bir adım olabilir. Peki yükselişe geçecek meslekler neleri? İşte geleceğin meslek haritası.
En yüksek maaşlı ve geleceği parlak meslekler hakkında araştırmalar bir hayli fazla. 2025’li yıllarda önem kazanacak ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıklandı. Gelecekte önü açık olan meslekler ve bölümler.
Önümüzdeki 10 yılda yükselişe geçecek meslekler nelerdir?
Yapay Zeka Mühendisliği
Robotik Mühendisliği
Sentetik Biyoloji Uzmanlığı
E-Spor Koçluğu
Drone Pilotluğu
Yazılım Geliştiriciliği
İnsan Kaynakları Uzmanlığı
Oyun Geliştiriciliği
Blockchain Uzmanlığı ve Geliştiriciliği
Siber Güvenlik Uzmanlığı
Bulut Güvenliği Uzmanlığı
Dijital Pazarlama Uzmanlığı
Veri Bilimciliği
Dijital İçerik Üreticiliği
Türkiye’de önü açık meslekler;
Yapay Zeka ve Veri Bilimi
Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği
Siber Güvenlik
Tıp
Hemşirelik
Nanoteknoloji Mühendisliği
Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Psikoloji
Gıda Mühendisliği
Yurt dışında popüler olan geleceğin meslekleri;
Psikolog
Mühendislik
Bilgisayar ve IT
Kimyager
Biyolog
Sosyal hizmet uzmanı
Avukat
Doktor
Hemşire
Tıbbi personel