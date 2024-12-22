En yüksek maaşlı ve geleceği parlak meslekler hakkında araştırmalar bir hayli fazla. 2025’li yıllarda önem kazanacak ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıklandı. Gelecekte önü açık olan meslekler ve bölümler.