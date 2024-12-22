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Yıldızı parlayacak meslekler: Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı mesleği

Yıldızı parlayacak meslekler: Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı mesleği

16:5722/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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<p>En çok kazandıran gelecek meslekleri</p>
En çok kazandıran gelecek meslekleri

Geleceği parlak olan meslekler açıklandı. En yüksek maaşı alan meslekler genellikle uzmanlık gerektiren ve sürekli gelişen sektörlerde yer almaktadır. İşte geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı meslekleri.

Önü açık meslekler, teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren alanlarda yer almaktadır. Yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, sürdürülebilir enerji gibi alanlar, önümüzdeki yıllarda hızlı büyüme potansiyeli olan meslekleri barındırmaktadır. Bu alanlarda uzmanlaşmak, kariyerinizi ilerletmek için önemli bir adım olabilir. Peki yükselişe geçecek meslekler neleri? İşte geleceğin meslek haritası.

En yüksek maaşlı ve geleceği parlak meslekler hakkında araştırmalar bir hayli fazla. 2025’li yıllarda önem kazanacak ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıklandı. Gelecekte önü açık olan meslekler ve bölümler.

Önümüzdeki 10 yılda yükselişe geçecek meslekler nelerdir?

Yapay Zeka Mühendisliği

Robotik Mühendisliği

Sentetik Biyoloji Uzmanlığı

E-Spor Koçluğu

Drone Pilotluğu

Yazılım Geliştiriciliği

İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Oyun Geliştiriciliği

Blockchain Uzmanlığı ve Geliştiriciliği

Siber Güvenlik Uzmanlığı

Bulut Güvenliği Uzmanlığı

Dijital Pazarlama Uzmanlığı

Veri Bilimciliği

Dijital İçerik Üreticiliği

Türkiye’de önü açık meslekler;

Yapay Zeka ve Veri Bilimi

Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği

Siber Güvenlik

Tıp

Hemşirelik

Nanoteknoloji Mühendisliği

Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Psikoloji

Gıda Mühendisliği

Yurt dışında popüler olan geleceğin meslekleri;

Psikolog

Mühendislik

Bilgisayar ve IT

Kimyager

Biyolog

Sosyal hizmet uzmanı

Avukat

Doktor

Hemşire

Tıbbi personel


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