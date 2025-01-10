Engelli raporuyla nasıl emekli olunacak? 2008 sigorta girişli olan engelliler nasıl emekli olacak, şartlar ne oldu?

Engelli vergi indirimi ile emeklilik şartlarında değişiklik yapıldı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Engelli vergi indirimi raporu ile emeklilik uygulaması sona erecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan SSK’lılar, 2008 sonrasında çalışmaya başlayanlar gibi bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarından rapor alacaklar. İtirazlara ise SGK Merkez Sağlık Kurulu bakacak. Peki 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lıların nasıl emekli olur? Yüzde 40, 50, 60 engelli emeklilik şartları nedir? İşte yeni düzenleme hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

1 /10 2008 yılından önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıların engelli emeklilik koşullarını değiştiren kanun teklifi TBMM'den geçti. Engelli vergi indirim raporu ile emeklilik hakkı sona erdi. Peki bundan sonra engelli raporuyla emekli olma süreci nasıl işleyecek? Engelli emeklilik şartları nedir, Engelli raporuyla emeklilikte neler değişti, yeni düzenleme nasıl oldu? İşte 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lıların engelli emeklilik şartları.

2 /10 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olarak çalışmayan başlayan engelli SSK’lıların (4A) emeklilik koşulları değişti. Engelli emeklilik sürecinde tek yetkili kurum SGK oldu.

3 /10 İşte engellilik derecesine göre, 1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lıların engelli emeklilik şartları.

4 /10 VERGİ İNDİRİMİYLE EMEKLİ KALKTI MI, NASIL OLACAK? Mevcut uygulamada 1 Ekim 2008 öncesi sigortalı olan engelliler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği engellilik derecelerine göre vergi indirim belgesi alarak yaş şartı olmadan emekli olabiliyordu.

5 /10 Ancak yeni düzenleme ile vergi indirim belgesi esasına dayalı sistem kaldırıldı. Artık emeklilik işlemleri Sosyaş Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışma gücü kaybı oranına göre yürütülecek.

6 /10 EMEKLİLİK İÇİN SGK SAĞLIK KURULU RAPORU ŞARTI Engelli emeklilik hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar bundan sonra SGK’nın sağlık kurullarından çalışma gücü kaybı raporu alacak.

7 /10 Alınan rapor SGK sağlık kurulu tarafından onaylanırsa kişinin sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını tamamlaması halinde emeklilik hakkı kazanılacak.

8 /10 Maliye Bakanlığının kabul ettiği raporlarda üç hastalığının engellilik oranı 30’ar puandan 90 puan olan kişiye yüzde 90 oranında engelli raporu düzenleniyor. Buna karşılık aynı kişi için düzenlenen SGK’nın raporunda çalışma gücünde kayıp oranı yüzde 30’da kalacağından bu kişi engelli emeklilik hakkından yararlanamayacak.

9 /10 ESKİ ENGELLİ RAPORLARI İLE EMEKLİ OLUNUR MU? Halen engelli raporuna dayanarak vergi indiriminden yararlanmakta olan ve prim günü ile sigortalılık süresinin dolmasını bekleyenler emekli olmak için başvurduklarında SGK sağlık kurullarından rapor almak zorunda olacaklar.



