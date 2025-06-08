Canlı hayvan piyasasında önemli bir düzenleyici role sahip olan Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı'nda satılmayan kurbanlıklar için alım garantisi sunarak üreticilere güvence sağlıyor. Peki, ESK satılmayan kurbanlıkları kaça alacak? Bu yılki fiyatlar, hayvanın cinsi (küçükbaş veya büyükbaş) ve canlı ağırlık üzerinden belirlenecek. Üreticiler, hayvanlarını belirli standartlara uygun olarak ESK'ye teslim ederek, bayram sonrası oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilecekler. Bu uygulama hem üreticinin emeğini koruyor hem de piyasada istikrar sağlıyor. İşte Et ve Süt Kurumu kurbanlık hayvan alım fiyat listesi.