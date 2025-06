Et ve Süt Kurumu, satılmayan kurbanlıkları bayram sonrası belirlenen fiyatlarla satın alacak. ESK, 2025 yılı için açıklanan küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan alım kilogram fiyatı açıklandı. Kurban Bayramı sonrasında üreticiler, ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt Kurumu’na başvurarak değerlendirebilecek. Satılmayan kurbanlar ne olacak, Et ve Süt Kurumu kurbanlık alım fiyatları gibi konular, üreticiler ve tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki Et ve Süt Kurumu 2024 hayvan alım fiyatı kaç lira? Satılamayan kurbanlıkları ESK alıyor. İşte ESK alım fiyatı.

1 /9 Canlı hayvan piyasasında önemli bir düzenleyici role sahip olan Et ve Süt Kurumu (ESK), Kurban Bayramı'nda satılmayan kurbanlıklar için alım garantisi sunarak üreticilere güvence sağlıyor. Peki, ESK satılmayan kurbanlıkları kaça alacak? Bu yılki fiyatlar, hayvanın cinsi (küçükbaş veya büyükbaş) ve canlı ağırlık üzerinden belirlenecek. Üreticiler, hayvanlarını belirli standartlara uygun olarak ESK'ye teslim ederek, bayram sonrası oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilecekler. Bu uygulama hem üreticinin emeğini koruyor hem de piyasada istikrar sağlıyor. İşte Et ve Süt Kurumu kurbanlık hayvan alım fiyat listesi.

2 /9 Satılmayan kurbanlığı Et ve Süt Kurumu alacak mı? Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.

3 /9 Üreticilerin kurbanlık hayvanları satışa hazırlarken büyük emek verdiğine işaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu: "Kurban Bayramı nedeniyle pazarlara getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar, ESK tarafından satın alınacak.

4 /9 Yetiştiricilerimizin emekleri bizim için çok önemli, onların maliyetleri gözetilerek alım fiyatları belirlenecek. Alımlar için yapılacak başvurularda, hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazaryeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak. Yetiştiriciler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirebilecekler."

5 /9 Yumaklı, ilgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanların, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda karkas et olarak satın alınacağı bilgisini verdi.

