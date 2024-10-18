EYT tahsis no çıktıktan sonra maaş ne zaman yatar? Tahsis numarası geldikten kaç gün sonra maaş bağlanır?

"EYT tahsis no çıktıktan sonra maaş ne zaman yatar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanların emekli maaş ödeme tarihleri, SGK verilerine göre açıklandı. SGK tarafından duyurulan ödeme takvimi, emekli maaşlarının tahsis numaralarına göre belirlendiğini gösteriyor. Emekli maaşlarının bağlandığı dosya numarası ile eşleştirilen tahsis numarası, aynı zamanda özlük dosyası niteliği taşımaktadır ve bu numara üzerinden maaş ödemeleri yapılmaktadır.
Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanların maaş ödeme tarihleri, SGK tarafından açıklandı. Bağ-Kur ve SSK'lı emeklilerin maaş ödemeleri, tahsis numarasına göre farklı tarihlerde yapılacak. SGK'nın duyurusuna göre, maaşlar şu tarihlerde yatırılacak.
Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olan SSK'lılar ne zaman maaş alır?
Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı
8 olanlar 22’sinde,
6 olanlar 23’ünde,
4 olanlar 24’ünde,
2 olanlar 25’inde ve son olarak
0 olanlar her ayın 26’sında maaşlarını alıyor.
Bağ-Kur’lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
Tahsis numarasını öğrenmek için E-Devlet üzerinden SGK emeklilik işlemleri sayfasına girip, evrak takip numaraları üzerinden bu bilgiyi edinebilirsiniz.
TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı.
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)