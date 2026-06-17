FED FAİZ TOPLANTISI TARİH AÇIKLAMASI SON DAKİKA 2026! FED faiz kararı ne olur, haziran ayı kararı ne zaman açıklanacak?

Küresel piyasaların merakla beklediği kritik gün geldi. ABD Merkez Bankası'nın (FED) haziran ayı faiz kararı için gerçekleştirilecek toplantı öncesinde yatırımcılar ve ekonomi çevreleri gözlerini Washington'dan gelecek açıklamaya çevirdi. Kararın ardından altın fiyatlarından döviz kurlarına, borsalardan küresel piyasalara kadar birçok alanda hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Haziran ayı FED faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda bekleyiş sürüyor. Enflasyonla mücadele süreci, ekonomik büyüme verileri ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ışığında alınacak karar, yatırımcıların yön arayışında belirleyici olacak. Gözler şimdi faiz kararının açıklanacağı saate çevrildi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın dördüncü faiz kararı için tarih belli oldu. Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz kararı 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 21.00'da açıklanacak.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk faiz kararı toplantısında dikkatlerin faiz kararı ve politika metninden ziyade Warsh'ın vereceği mesajlara çevrilmesi bekleniyor.
Fed'in yarınki toplantıda faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.
Güçlü istihdam verileri ve yükselen enflasyon nedeniyle Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artıracağına dair öngörüler masada dururken, jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışıyla bankanın faiz artırımına gideceğine yönelik öngörüler bir miktar zayıfladı.