Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından müzik ve sanat dünyasından pek çok kişi, sevenleri ve hayranları sosyal medya hesaplarında taziye mesajları paylaştı. Sevenleri ise ünlü isme son görevlerini yapmak için cenaze töreninin ayrıntılarını araştırıyor. Ferdi Tayfur'un mezarı nerede olacak, cenazesi nereye defnedilecek? Ferdu Tayfur'un mezarına nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

1 /6 Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

2 /6 Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak Perşembe akşamı hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul'a gatirildi. Sanatçının cenazesini taşıyan THY uçağı saat 11.45’te İstanbul Havalimanı’na indi.

3 /6 Cenaze uçaktan indirilerek ailesine teslim edilmek üzere Kargo Terminaline götürüldü.Sanatçının cenazesi kargo terminalinde kızı Tuğba Dınız ve kardeşi Funda Doğrul tarafından teslim alındı.

4 /6 FERDİ TAYFUR NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

5 /6 FERDİ TAYFUR'UN MEZARI NEREDE OLACAK?

Tayfur'un cenazesi 4 Ocak 2025 ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.