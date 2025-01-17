ERCAN KESAL KİMDİR?





Hekim, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Ercan Kesal, üniversite eğitimini de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olarak tamamladı.





1984-1990 yılları arasında Ankara, Keskin, Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. (Keskin Merkez Sağlık Ocağı, Keskin Devlet Hastanesi, Bala Sağlık Grup Başkanlığı, Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği)





1990 yılında İstanbul'a gelen Kesal, özel sağlık sektöründe yer alarak poliklinik ve tıp merkezleri kurdu. Halen,1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.





2004-2006 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitiren Ercan Kesal, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.

İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir'de çıkan "Dönem" dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında "Son Reçete" dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. "Era Yayınları"nın kurucularından oldu. "Şizofrengi"de yazdı. Radikal ve Birgün Gazetelerinde her Pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.





1995 yılında Paris'e gidip dil eğitimi alan Ercan Kesal, 2002 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rol ile oyunculuğa başladı. Sinema serüveni yine Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde daha büyük rollerle devam etti.





Ayrıca Vavien, Küf, Hükumet Kadın, Yozgat Blues ve Ben O Değilim gibi farklı yönetmenlerin filmlerinde yine çok başarılı performanslar ortaya koymayı sürdürdü. Oyunculuk eğitimi almayan ve profesyonel aktörlüğe çok geç yaşta başlayan Kesal'ın oyunculuk performansı her daim takdir topladı. 2011 yılında senaryosunu Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı sinema filmi 2012 yılında 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo dalında birincilik ödülünü aldı. Ercan Kesal, 2005 yılında oyuncu Nazan Kesal ile evlendi. Poyraz (d.2006) adında bir oğlu vardır.





2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'tan olan "Hükümet Kadın 2" filminde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Bulantı" adlı sinema filminde Zeki Demirkubuz, Çağlar Çorumlu, Öykü Karayel, Ercan Kesal, Şebnem Hassanisoughi ile birlikte oynadı.





Ercan Kesal, 2017 yılında yayınlanmaya başlayan "Çukur" adlı dizide rol almıştır.















































