TRT'nin dijital platformu Tabii'nin orjinal dizisi Gassal'ın 2. sezonu için geri sayım sürüyor. Yayınlandığı ilk günden beri gündemden düşmeyen dizinin yeni sezonuna iki ünlü isim dahil oldu. İşte Ahmet Kural'ın Baki rolünü üstlendiği Gassal'ın oyuncu kadrosu ve dizi hakkındaki son gelişmeler...
Gassal dizisinin ikinci sezonu merakla beklenirken diziye yeni isimler de dahil oldu. TRT'nin Tabbi platformunda yayınlanan ve ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran Gassal'ın 2. sezonunda kadın Gassal olarak Hande Soral'ın oynayacağı ve başrolde Ahmet Kural'a eşlik edeceği açıklandı. Gassal'ın 2. fragmanında da yer alan Hande Soral'ın yanı sıra şarkıcı Bayhan'ın da yeni sezonda dizide yer alacağı ifade edildi. İşte Gassal'ın oyuncu kadrosundaki isimler ve diziden son haberler...
GASSAL'IN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler yer almıştı.
Gassal 2. sezonunda ise Hande Soral, Bayhan Gürhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç gibi sanatçılar da yer alacak.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl’de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan “Küçük Kadınlar” isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı. 2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği “Çalıkuşu” dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında “Birleşen Gönüller” adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.
BAYHAN GÜRHAN KİMDİR?
Tam ismi Bayhan Gürhan'dır. Şarkıcı Bayhan, 14 Mart 1980'de Adana'da doğdu. 2003'te düzenlenen Ercan Saatçi, Deniz Seki ve Armağan Çağlayan'ın jüriliğini yaptığı Popstar yarışmasında farklı yorumu ve kendine özgü tarzı ile adından söz ettiren isimler arasında yer aldı. Bayhan yarışmanın ardından "Popstar", "Kısa Veda" ve "Hayal edemiyorum" isimli albümleri çıkardı. 2012'de STV'de yayınlanan, Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı Kendimize Doğru dizisinde uzun süre rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Ankara'nın Dikmen'i adlı dizisine konuk oyuncu olarak bulundu.
Afyonkarahisar'daki “Caz Festivali”nde, dünyaca ünlü caz sanatçıları olan Frank Sinatra'nın "My Way" ve Andy Williams'ın "A Time for Us" gibi eserlerini seslendirdi. 2013'te sokak müzisyenleri ile ilgili "Benim Yolum" isimli belgesel programının sunuculuğunu yaptı. 2015 Ramazan Ayı Boyunca TRT İstanbul Kent Radyo'da yayına alınan "Direkler Arası" isimli Radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir Karakterini canlandırdı. 2016 yılı Ekim ayında Star'da yayınlanan Zuhal Topal'la isimli izdivaç programına evlenmek için katıldı ancak daha sonra bu programdan ayrıldı.
SERHAT KILIÇ KİMDİR?
Serhat Kılıç, 08 Temmuz 1975'de Ankara’da hayata gözlerini açtı. Aslen Malatyalı'dır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2005'te Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümün de Reji üzerine master yapar. Bu arada Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başlamıştır.
1992'den 2001 yılına kadar farklı tarihlerde radyo programcılığı yapmıştır.
İstanbul, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatroları'nda görev almıştır. 2012 tarihinde Elif Neylan Levent ile birlikte Cats&Dogs adlı bir prodüksiyon şirketi kurmuştur.
2009- 2010 tarihleri arasında “Uyanık Bar” isimli bir proğram yaptı, “Serji” karakteri ile sunmuştur. 2010 yılında Zülfü Livaneli‘nin ‘Veda’ filminde Atatürk’ün sağ kolu Salih Bozok‘u canlandırmıştır. Serhat Kılıç, 2012 yılında TRT’de başlayan “Seksenler” dizisindeki “Ergun Plak” karakterini canlandırmış ve seyirci tarafından oldukça beğenilmiştir.
ERCAN KESAL KİMDİR?
Hekim, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamlayan Ercan Kesal, üniversite eğitimini de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olarak tamamladı.
1984-1990 yılları arasında Ankara, Keskin, Bala ve köylerinde sağlık ocağı hekimliği yaptı. (Keskin Merkez Sağlık Ocağı, Keskin Devlet Hastanesi, Bala Sağlık Grup Başkanlığı, Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği)
1990 yılında İstanbul'a gelen Kesal, özel sağlık sektöründe yer alarak poliklinik ve tıp merkezleri kurdu. Halen,1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir.
2004-2006 yıllarında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitiren Ercan Kesal, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora eğitimine devam etmektedir.
İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir'de çıkan "Dönem" dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında "Son Reçete" dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. "Era Yayınları"nın kurucularından oldu. "Şizofrengi"de yazdı. Radikal ve Birgün Gazetelerinde her Pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.
1995 yılında Paris'e gidip dil eğitimi alan Ercan Kesal, 2002 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filminde küçük bir rol ile oyunculuğa başladı. Sinema serüveni yine Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde daha büyük rollerle devam etti.
Ayrıca Vavien, Küf, Hükumet Kadın, Yozgat Blues ve Ben O Değilim gibi farklı yönetmenlerin filmlerinde yine çok başarılı performanslar ortaya koymayı sürdürdü. Oyunculuk eğitimi almayan ve profesyonel aktörlüğe çok geç yaşta başlayan Kesal'ın oyunculuk performansı her daim takdir topladı. 2011 yılında senaryosunu Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'la birlikte yazdığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" adlı sinema filmi 2012 yılında 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Senaryo dalında birincilik ödülünü aldı. Ercan Kesal, 2005 yılında oyuncu Nazan Kesal ile evlendi. Poyraz (d.2006) adında bir oğlu vardır.
2013 yılında yapımcılığını Necati Akpınar'ın yaptığı, senaryo ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'tan olan "Hükümet Kadın 2" filminde Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Gülhan Tekin, Burcu Gönder ile birlikte oynadı.
2015 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Bulantı" adlı sinema filminde Zeki Demirkubuz, Çağlar Çorumlu, Öykü Karayel, Ercan Kesal, Şebnem Hassanisoughi ile birlikte oynadı.
Ercan Kesal, 2017 yılında yayınlanmaya başlayan "Çukur" adlı dizide rol almıştır.
NAZAN KESAL KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve Film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı.
1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.
Oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.
GASSAL 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Gassal dizisinin ilk bölümünden itibaren izleyenleri ekranlara kilitleyen ilgi çekici öyküsü ikinci sezonuyla devam edecek. Gassal ikinci sezon fragmanı dizinin izleyicilerinden büyük ilgi gördü. Hande Soral’ın kadın gassal olarak katılacağı dizinin yeni sezonunda neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. İkinci sezon fragmanında dizinin en çok ilgi gören bölümlerinden olan bölüm sonlarına eşsiz yorumlarıyla şarkıcı Bayhan’ın eşlik edeceği görülüyor.