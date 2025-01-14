Gazze'de, terör devleti soykırıma devam ediyor. İsrail'in 463 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 537'ye yükseldi. ABD Başkanı Bidan, Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtirken, Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi. İşte Gazze'de ateşkese ilişkin detaylar.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 463 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 193 kişinin yaralandığı belirtildi. Peki Gazze'de ateşkes sağlandı mı?
Bakanlığın açıklamasında, toplam ölü sayısına ihbar ve kayıp şahıslar dosyasını takip eden adalet komisyonu tarafından öldüklerine dair işlemleri tamamlanan ve onaylanan 499 kişinin eklendiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 537'ye, yaralı sayısının da 109 bin 571'e yükseldiği kaydedildi.
Gazze'de ateşkes sağlandı mı?
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkes anlaşmasına kısa zamanda varılacağına inandığını vurgulayarak, "Aylar önce ortaya konulan ateşkes önerisinin nihayet gerçekleşmesine çok yakınız." dedi.
Hamas sözcüsü Cihat Taha, Gazze'de ateşkes anlaşmasının nihai taslağının tamamlandığını ve İsrail tarafının buna vereceği cevabı beklediklerini bildirdi.
Taha, Al-Araby Al-Jadeed televizyonuna yaptığı açıklamada, ara bulucuların Gazze'de ateşkes müzakereleri ve esir takası konusunda anlaşma taslağının tamamlandığını ve anlaşmanın imzalanması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisinin Katar'ın başkenti Doha'ya gelerek son düzenlemeleri onaylamasını beklediklerini açıkladı.
Gazze'deki ateşkesin detayları nedir?
Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre ise Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde sona yaklaşıldığı kaydedildi. Ateşkes görüşmeleri sürecinin olumlu ilerlediği ve gelecek saatlerin anlaşmaya varılması noktasında kritik öneme sahip olduğu belirtildi.
Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakere sürecinin hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen Filistinli kaynaklar, gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Filistinli kaynaklar, ateşkes ve esir takası anlaşmasının neredeyse hazır olduğunu ifade etti.
Ayrıca, sürecin şu andaki gibi devam etmesi halinde büyük ihtimalle 17 Ocak Cuma günü ya da daha önce anlaşmanın imzalanabileceği kaydedildi.
Anlaşmanın 3 aşamada uygulanacağı ve ilk aşamanın 40 ila 42 gün süreceği belirtildi.
Kaynaklar, "Bu aşamada İsrail, Netzarim ve Philadelphi koridorlarında kalmaya devam edecek. Bir hafta sonra Hamas'tan İsrailli esirlerin listeleri teslim alınacak, ardından İsrail, Gazze’nin kuzeyine geri dönüşlere izin verecek." bilgisini verdi.
İsrail'in, dönüş düzenlemeleriyle ilgili Gazze'nin kuzeyine geçişlere izin vermek için Netzarim Koridoru'nun bir kısmından çekileceği de belirtildi.
Kaynaklar ayrıca, yaya olarak dönenlerin aranmayacağını ancak araçlarla dönenlerin silah kaçakçılığı veya kuzeye silahlı kişilerin geçişinin engellenmesi amacıyla uluslararası bir kuruluş tarafından getirilen cihazlarla aranacağını belirtti.
Tampon bölgenin genişliğiyle ilgili bir anlaşmazlık olduğunu aktaran kaynaklar, İsrail’in bölgenin 1500 metre olmasını istediğini ancak 1000 metre olarak anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kaynaklara göre, birinci aşamanın ardından İsrail'in Netzarim Koridoru'ndan tamamen çekilerek tampon bölgenin sınırlarına kadar gerilemesini sağlamak sağlamak amacıyla ikinci ve üçüncü aşama üzerinde müzakereler yapılacak, İsrail, Philadelphi bölgesinde kalmaya devam edecek.
Kaynaklar, İsrail'in Hamas'a teslim ettiği 34 kişilik listede 8 askerin yer aldığını ve basında Hamas'ın bunu kabul ettiği yönünde iddialar yer aldığını ifade etti.
İsrail'in, Hamas'ın bu listeyi reddedeceğini tahmin ettiğini ancak Hamas'ın listeyi kabul ettiğini dile getiren kaynaklar, bu askerler için farklı bir karşılık belirleneceğini aktardı.
Kaynaklar, 7 Ekim'den sonra alıkonulan tüm sivil esirlerin serbest bırakılması karşılığında bu 8 askerin serbest bırakılması önerisi bulunduğunu ve bunun kabul edilme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.