GSB KYK ek yurt başvurusu 2025: Kimler başvurabilir, ne zaman bitiyor? KYK ek yurt başvuru rehberi





Yurt ücretleri nasıl ve ne zaman ödenir?

KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Ödemeler her ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla yapılabiliyor. Eğer ödeme günü resmî tatile denk gelirse, süre ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılıyor.





Ödemesini zamanında yapmayan öğrencilerin ücreti güvence bedelinden mahsup ediliyor ve eksik kalan kısım için 15’ine kadar tamamlama süresi veriliyor. Süre dolduğunda ödeme yapılmazsa, öğrencinin yurt kaydı siliniyor.



