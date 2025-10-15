GSB KYK ek yurt başvurusu 2025: Kimler başvurabilir, ne zaman bitiyor? KYK ek yurt başvuru rehberi

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), geçtiğimiz günlerde 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Üniversitelere ek kontenjan, yatay veya dikey geçiş ya da özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden 17 Ekim Cuma saat 23.59’a kadar yapabilecek. Başvurular yalnızca e-Devlet sisteminden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK ek yurt başvuruları resmen başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar başvuru yapabilecek.
KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır?
Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.
Başvuru sırasında, e-Devlet’teki öğrenim bilgileri esas alındığı için öğrencilerin okul ve bölüm bilgilerinin doğru ve güncel olduğundan emin olmaları gerekiyor.
Eğer öğrenim bilgilerinde hata varsa, başvurunun geçersiz sayılmaması için öğrencilerin üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçip bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.
2025 KYK ek yurt başvuru ekranı
2025-2026 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
Bu yıl yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 40 zam yapıldı. Ücretler, oda tipine göre aylık 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.
Oda Tipi Aylık Ücret
1. Tip 750 TL
2. Tip 850 TL
3. Tip 850 TL
4. Tip 1050 TL
5. Tip 1150 TL
6. Tip 1250 TL
Yurt ücretleri nasıl ve ne zaman ödenir?
KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Ödemeler her ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla yapılabiliyor. Eğer ödeme günü resmî tatile denk gelirse, süre ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılıyor.
Ödemesini zamanında yapmayan öğrencilerin ücreti güvence bedelinden mahsup ediliyor ve eksik kalan kısım için 15’ine kadar tamamlama süresi veriliyor. Süre dolduğunda ödeme yapılmazsa, öğrencinin yurt kaydı siliniyor.
Kimler ek yurt başvurusu yapabilir?
ÖSYM’nin ek yerleştirme sonucunda üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
Yatay veya dikey geçişle yer değiştiren öğrenciler,
Lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri,
Özel yetenek sınavıyla üniversiteye yerleşen öğrenciler,
GSB’nin belirlediği koşulları taşıyorsa, ek yurt başvurusu yapabiliyor.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.
Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.