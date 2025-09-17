Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacağını duyurdu. 8 - 12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurular alındı ve büyük ilgi gördü. Başvuru yapan adaylar, ilan edilen kadronun üç katı kadar sözlü sınav için davet edilecek. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB yurt yönetim personeli sonuçları nasıl sorgulanır?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, adliyelerdeki personel ihtiyacını karşılamak üzere 450 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. 8 - 12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular büyük rağbet gördü. İlan edilen kontenjanın üç katı aday yazılı sınavlara çağrılacak. Peki, 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar.
2025 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli başvuruları 12 Eylül’de tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Sonuçlar henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının son haftasına kadar ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.
GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar olmak üzere Ankara’da yapılacak sözlü sınavlara çağrılacak. Sınavlarda mesleki alan bilgisi, konuyu kavrama ve özetleme becerisi, ifade yeteneği, liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti ve benzeri birçok kriter değerlendirilecek. Adayların performansı toplam 100 puan üzerinden ölçülecek.
Sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere cinsiyete göre ilan edilen her bir grup ve il için belirlenen kontenjan sayısı kadar adayın başvurduğu ile yerleştirmesi yapılacak. Yerleştirme sonuçları kariyer kapısı üzerinden erişime açılacak. Adaylar belirlenen süre içerisinde yerleştirildikleri ilde hizmet sözleşmesini imzalayarak görevine başlayacak. Belirlenen takvim doğrultusunda işlem yapmayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılacak.
Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;
1) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.) (50 puan),
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
5) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini, sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
GSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV BAŞARI PUANI KAÇ?
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Başarı listesi sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanarak cinsiyete göre her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısına göre belirlenecektir. Cinsiyete göre her bir grup ve il için, sözlü sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırası ile KPSS puanı yüksek olan, mezuniyet tarihi ve doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecektir. Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, müktesep hak teşkil etmeyecektir. Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep hak
teşkil etmeyecektir.