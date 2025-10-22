GRAMI YÜZDE 110 ARTIŞ KAYDETTİ





Dünya ekonomilerinin canlı olduğu dönemlerde gümüş talebi daha da artıyor. Son dönemde ticaret savaşları büyümeyle ilgili kaygıları törpülemiş durumda. Ancak gümüş açığı o kadar fazla ki... 2021-2025 arasında oluşan gümüş açığı 796 milyon onsa ulaştı. Bu açıkla normalde fiyatların uçması gerekirdi. Ancak bu yıl ons bazında yüzde 65, gram/TL bazında yüzde 100 artış oldu. Bu yükselişi frenleyen ise kağıt enstrümanlar. Yani 1 gram gümüş karşılığı 400 gram kağıt enstrümanın (fon, sertifika gibi) olması.