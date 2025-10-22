Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Gümüş son yılların en yüksek seviyesi yakınlarında kalmayı sürdürüyor. Gram gümüş fiyatları da altın ile birlikte düşüş yaşadı. Gümüş, ons başına 49.2 dolara gerileyerek geçen hafta ulaşılan rekor seviyelerden daha da geriledi. Yatırımcılar, makroekonomik ve fiziksel piyasa faktörlerinin yönlendirdiği sert bir yükselişin ardından kârlarını güvence altına aldı. Peki, bugün gümüş ne kafar oldu? İşte 22 Ekim 2025 Çarşamba günü güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair beklentiler...
GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Gümüş fiyatları son aylarda büyük bir artış yaşadı.
Yükseliş trendine 2024'te başlayan gümüşün onsu Nisan 2025'te 36 dolar oldu, 16 Ekim'de ise 54 doları görerek yatırımcısına altı ayda %50 kazandırdı.
21 Ekim itibarıyla ons gümüş 50 dolar, gram gümüş ise 67 TL seviyesinde.
Gümüşün son dönemdeki artışı kesintisiz olmadı, dönem dönem sert düşüşler de görüldü.
Örneği 21 Ekim'de altın ve gümüş fiyatları sırasıyla yüzde 5 ile yüzde 8 düştü.
Fakat uzmanlara göre, yeni rekorların hemen ardından gelen bu düşüşte, yatırımcıların kârlarını almak yaptığı satışların da etkisi vardı ve küresel ekonomik-politik görünümde değişim olmadıkça yeni rekorlar beklenebilir.
KCM Trade'in Şef Market Analisti Tim Waterer, "Fed'in faiz indirimi rotası değişmedikçe bunlar alım fırsatı olarak görülecektir" diyor.
GRAM GÜMÜŞ NE KADAR OLDU?
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 52.55 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 49.20 dolar, en yüksek de 52.62 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 49.56 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 70.96 liradan başladı. Gün içinde en düşük 66.53 lira, en yüksek de 71.06 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 67.08 liradan alıcı buluyor.
GRAMI YÜZDE 110 ARTIŞ KAYDETTİ
Dünya ekonomilerinin canlı olduğu dönemlerde gümüş talebi daha da artıyor. Son dönemde ticaret savaşları büyümeyle ilgili kaygıları törpülemiş durumda. Ancak gümüş açığı o kadar fazla ki... 2021-2025 arasında oluşan gümüş açığı 796 milyon onsa ulaştı. Bu açıkla normalde fiyatların uçması gerekirdi. Ancak bu yıl ons bazında yüzde 65, gram/TL bazında yüzde 100 artış oldu. Bu yükselişi frenleyen ise kağıt enstrümanlar. Yani 1 gram gümüş karşılığı 400 gram kağıt enstrümanın (fon, sertifika gibi) olması.