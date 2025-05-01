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Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

13:101/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Akaryakıtta zam ve indirim haberlerleri yakından takip ediliyor. Benzin, LPG ve motorin ne kadar? Mayıs ayının ilk günü olan 1 Mayıs Perşembe sabahında, sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durumu merak ediyor. İşte 1Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, 1 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.18 TL

Motorin litre fiyatı: 45.39 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL




İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 45.03 TL

Motorin litre fiyatı: 45.27 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL



Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 45.79 TL

Motorin litre fiyatı: 46.20 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL



İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin litre fiyatı: 46.15 TL

Motorin litre fiyatı: 46.54 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL



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