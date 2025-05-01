Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta zam ve indirim haberlerleri yakından takip ediliyor. Benzin, LPG ve motorin ne kadar? Mayıs ayının ilk günü olan 1 Mayıs Perşembe sabahında, sürücüler benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durumu merak ediyor. İşte 1Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

1 /5 Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Peki, 1 Mayıs 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

2 /5 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 Mayıs 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 45.18 TL Motorin litre fiyatı: 45.39 TL LPG litre fiyatı: 27.39 TL







3 /5 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.03 TL Motorin litre fiyatı: 45.27 TL LPG litre fiyatı: 26.79 TL





4 /5 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.79 TL Motorin litre fiyatı: 46.20 TL LPG litre fiyatı: 27.29 TL



