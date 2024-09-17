Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için süreç 16 Eylül'de tamamlanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi. Peki hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılacak? 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte, e Devlet hac ön kayıt ve kayıt yenileme ekranı…
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 5 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde tarih uzatıldı. Peki, 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Hac ön kayıt ve kayıt yenileme e-Devlet ekranı.
2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme tarihi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine uzatılan 2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin, 27 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.
Hac ön kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin uzatıldığını duyurdu.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2025 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 27 Eylül 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
Vatandaşlarımız hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 27 Eylül 2024 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler."
2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.
2025 hac ön kayıt fiyatı ne kadar?
2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.
2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.
0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlar, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek ve gruplarına ekleyebilecek. Söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.
Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.
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