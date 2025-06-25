HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR: Sıcaklıklar düşecek mi? Hangi illerde yağmur bekleniyor?

Haziran ayının son haftasına girerken Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Peki, sağanak yağış ne zaman ve nerelerde etkili olacak? İstanbul’da hava nasıl olacak?
Haziran ayının son haftasına girerken Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, hafta sonu yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan gelen son uyarılarla birlikte özellikle pazar günü hava koşullarında ani değişiklikler bekleniyor. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 10 dereceye kadar düşerken, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
SICAKLIKLAR NE KADAR DÜŞECEK?
Meteoroloji’nin güncel hava tahminlerine göre, hafta ortasına kadar ülke genelinde yağış görülmeyecek ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonuna yaklaşıldıkça, özellikle pazar günü sıcaklıkların bazı bölgelerde 8-10 derece kadar azalması bekleniyor. Bu düşüşle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar geniş bir alanda etkili olacak.
İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Basra kaynaklı sıcak hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Özellikle perşembe ve cuma günleri sıcaklıkların 34-37 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Vatandaşların, özellikle günün en sıcak saatlerinde (11.00-16.00) dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor.
PAZAR GÜNÜ HANGİ İLLERDE YAĞMUR VAR?
Meteoroloji’nin pazar günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlardan etkilenmesi beklenen iller şöyle:
MARMARA BÖLGESİ:
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik
EGE VE İÇ ANADOLU BÖLGESİ:
Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir
İÇ VE BATI KARADENİZ:
Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın
DOĞU KARADENİZ VE ÇEVRESİ:
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Tokat, Ardahan
BATI KARADENİZ:
Düzce
Bu illerde yaşayan vatandaşların pazar günü beklenen yağışlara karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.