HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR: Sıcaklıklar düşecek mi? Hangi illerde yağmur bekleniyor?

SICAKLIKLAR NE KADAR DÜŞECEK?

Meteoroloji’nin güncel hava tahminlerine göre, hafta ortasına kadar ülke genelinde yağış görülmeyecek ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak hafta sonuna yaklaşıldıkça, özellikle pazar günü sıcaklıkların bazı bölgelerde 8-10 derece kadar azalması bekleniyor. Bu düşüşle birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar geniş bir alanda etkili olacak.



