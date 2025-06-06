HAZİRAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken, işsizlik maaşı alan vatandaşlar da gözlerini ödeme takvimine çevirdi. "İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?" sorusu bu kapsamda en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. 2025 yılı işsizlik ödeneği ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı ancak bayram nedeniyle ödemelerin öne çekilmesi ihtimali gündemde.