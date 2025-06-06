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HAZİRAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

HAZİRAN AYI İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ: Haziran ayı işsizlik maaşı ne zaman, hangi gün yatacak?

15:266/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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2025 Kurban Bayramı öncesinde işsizlik maaşı ödemelerinin erken yatıp yatmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanan binlerce kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor. Bayram öncesi ödeme takvimiyle ilgili duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken, işsizlik maaşı alan vatandaşlar da gözlerini ödeme takvimine çevirdi. "İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?" sorusu bu kapsamda en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. 2025 yılı işsizlik ödeneği ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı ancak bayram nedeniyle ödemelerin öne çekilmesi ihtimali gündemde.

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde yatıyor.

İşsizlik maaşı sigortalı işsizin, son 4 aylık prime esas kazancına göre hesaplanıyor. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık otalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise damga vergisi kesintisi ardından 10.323,25 TL olarak ödeniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk geliyordu.

Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler haberimizde olacak.

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